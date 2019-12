"Glauben Sie nicht, dass wir mit so einem Ergebnis zufrieden sind“, räumte Richter Lars Engelke zur Einstellung des Verfahrens gegen zwei verurteilte Straftäter, die 2006 in Garlstedt mehrere Frauen gefangen gehalten und vergewaltigt haben sollen, ein. (Peter Steffen/dpa)

Verden/Garlstedt. Als feststand, dass ihre Vernehmung nicht mehr nötig sein würde, hätte die Nebenklägerin eigentlich das Verdener Gerichtsgebäude verlassen können. Sie kam aber an der Seite ihrer Anwältin in den Saal und saß mutig ihren beiden mutmaßlichen Peinigern gegenüber. Fast 14 Jahre ist es her, dass die heute 33-Jährige in die Gewalt der Männer geriet, die sie als offenbar erstes Opfer in dem Haus in Garlstedt auf unsägliche Weise tagelang traktiert haben sollen.

Der Prozess um den Fall der Frau aus Sehnde, die erst 2015 Anzeige erstattet hatte, ging schon am zweiten Tag zu Ende. Die 3. große Strafkammer des Landgerichts fällte kein Urteil. Was verkündet wurde, war ein Einstellungsbeschluss. Wie es dazu kam und warum diese Form des Verfahrensabschlusses „letztlich alternativlos“, aber dennoch unbefriedigend sei, erläuterte der Vorsitzende Richter Lars Engelke ausführlich.

Vorausgegangen waren demnach sogenannte Verständigungsgespräche außerhalb der Hauptverhandlung. In erster Linie ging darum, der bis heute schwer traumatisierten Frau eine erneute Befragung zu ersparen. Sie hatte im Ermittlungsverfahren bereits zwei umfangreiche Vernehmungen durchstehen müssen. Ihre massiven Vorwürfe gegen die beiden bereits verurteilten Sexualstraftäter hatte eine weitere Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Verden zur Folge.

Darin waren vor allem dem inzwischen 53-jährigen gebürtigen Verdener erneut Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Misshandlung zur Last gelegt worden. Der 13 Jahre ältere, aus Berlin stammende Komplize war demnach schon in dem frühen Fall, Februar 2006, der willige Wegbereiter. Er stellte das von ihm bewohnte Einfamilienhaus in Garlstedt zur Verfügung, holte die per Internet-Inserat geköderte Frau am vereinbarten Treffpunkt ab und „übergab“ sie dem skrupellosen Mann, der im Obergeschoss seine monströsen Machtfantasien an dem Opfer auslebte.

Was ihr über mehrere Tage an Widerlichkeiten und Erniedrigungen widerfahren war, musste die Frau nun nicht auch noch vor Gericht schildern. Wenn es nicht zu der von allen Verfahrensbeteiligten angestrebten „Verständigung“ gekommen wäre, hätte man die Nebenklägerin „lange“ befragen müssen, so Richter Engelke, ohne dass sich wahrscheinlich an den Strafen für die Angeklagten wesentlich was geändert hätte. Aufgrund der späten zweiten Anklageerhebung waren auch Verjährungsfristen zu berücksichtigen.

Der jüngere Mann war 2008 wegen einer Vielzahl von Taten an drei gekaperten Frauen zu 14 Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Es hätte nun vielleicht einen „geringfügigen Aufschlag“ gegeben, unterm Strich wäre es beim Status quo geblieben. Die Vollstreckung der Sicherungsverwahrung bedeutet: keine Freilassung in Sicht. Der heute 66-Jährige wäre laut Gericht auch bei einer Erhöhung des Strafmaßes nicht erneut in den Vollzug gekommen. Gegen ihn hatte das Landgericht seinerzeit zwölfeinhalb Jahre Freiheitsentzug verhängt. Als Erstverbüßer wäre er nach zwei Dritteln entlassen worden. Die neuerlichen Ermittlungen bewirkten, dass er noch 16 Monate länger hinter Gittern verharren musste.

„Glauben Sie nicht, dass wir mit so einem Ergebnis zufrieden sind“, räumte Engelke während der Erläuterung des Einstellungsbeschlusses ein. Dieser ging aufgrund der Vorberatungen zwingend einher mit der Verpflichtung der beiden Angeklagten, als Gesamtschuldner 40 000 Euro Schmerzensgeld an die Nebenklägerin zu zahlen. Indem sie sich dieser Verpflichtung stellten, übernähmen sie wenigstens „eine Art moralische Verantwortung“, so der Richter. Die Frau habe zweifelsfrei ein Martyrium mit schwerwiegenden Folgen erlitten.

Dass bei den Männern finanziell zumindest derzeit nichts zu holen ist, wurde allerdings auch festgestellt. Die anderen Opfer, von denen zwei jeweils 150 000 Euro zugesprochen bekommen haben, warten angeblich noch immer auf Geld.