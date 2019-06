Ein Leben für die Schülerinnen und Schüler: An diesem Freitag, 28. Juni, wird die Leiterin der Grundschule Grasberg, Gunda Schürmann, im Grasberger Rathaus feierlich aus dem Schuldienst verabschiedet. Im Ruhestand will sie reisen und ihren zweiten Beruf wieder ausüben. Die Lehrerin ist auch ausgebildete Goldschmiedin. (Maximilian von Lachner)

Ganze Sätze sind unterstrichen, lange Passagen mit Klammern hervorgehoben und einige Notizen stehen auch am Rand des Artikels. Der Autor fragt: „Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder?“ Wer dieses Thema solcherart mit dem Kugelschreiber beackert, steckt mittendrin im Geschehen. Sollte man meinen. Die Frau, die während einer Zugfahrt jeden Absatz über Schule seziert hat, befindet sich im Endspurt ihres Lehrerlebens. Nach 23 Jahren verlässt die Schulleiterin Gunda Schürmann gemeinsam mit den Mädchen und Jungen ihrer vierten Klasse am Schuljahresende die Grundschule Grasberg. Für die Kinder geht das Pauken andernorts weiter. Für Schürmann beginnt nach der feierlichen Verabschiedung am Freitag, 28. Juni, ein anderes Leben, eines, das frei ist vom Takt von Unterricht und Pausen und frei von Verantwortung, dafür eines mit edlen Metallen. Im Ruhestand will Schürmann wieder Gold schmieden.

Viele Grasberger hat Gunda Schürmann heranwachsen sehen. Nach Grasberg gezogen ist die Schulleiterin nie. Etwas Abstand ist gut, meint sie. Das erlaubt eine andere Sicht auf die Dinge. Wenn es aber um Pädagogik geht, und was Kindern abverlangt werden kann, ist sie ganz dicht dran an ihren Schützlingen. In mehr als zwei Jahrzehnten hat Schürmann pädagogische Prinzipien kommen und gehen sehen. Sie ist ihren eigenen Weg gegangen.

„Man kann Kinder verführen“, sagt sie mit dem ihr eigenen feinen Lächeln. Sie hält es wie Mark Twains Romanheld Tom Sawyer. Der musste zur Strafe einen Zaun streichen und tat das mit solch einer Leidenschaft, dass alle Freunde mitstreichen wollten. „Das ist so genial, eine Leidenschaft in jemanden zu wecken, damit der große Lust hat, etwas zu tun“, schwärmt Schürmann. Sie tat es in Deutsch, Kunst oder Mathematik, und jeder Stoff ließ sich irgendwie mit Kunst verbinden. Das hilft, etwas im Wortsinne „zu begreifen“.

Ihre Position ist klar. „Die Hauptsache für das Lernen sind die Lehrer“, zitiert Schürmann den Bildungsforscher John Hattie. Da geht sie mit und widerspricht jenen, die sagen, alles sei schon in den Kindern drin, es müsse nur herauskommen. Diese Art der freien Pädagogik hatte sie auch an der Uni studiert. In der Praxis lernte sie schnell, dass „große Freiheit zu viel Unsicherheit birgt“. Und: „Man braucht Grenzen, um sie bewusst zu überschreiten.“

Vielleicht prägte sie jener eine Satz am Anfang ihrer Schullaufbahn. Da fragten Kinder die neue Lehrerin: „Müssen wir bei dir auch machen, was wir wollen?“ Aus sich etwas herausholen, was noch gar nicht da ist? Gunda Schürmann sagt: „Man muss erst einmal eine Menge reintun und reinfüllen, sodass man im Anschluss damit kreativ umgehen kann.“ Dazu ist sie da, Basiswissen zu vermitteln und die Freude am Lernen. Sie sagt: „Ich glaube, dass man das meiste durch Nachahmung lernt.“ In einem klaren Rahmen, den sie als Lehrerin setzt. Und wenn Gunda Schürmann die Grundschule Grasberg verlässt, nimmt sie dafür ein Geschenk mit, das weder Papier und Schleife braucht. Es ist das Gefühl „zu wissen, man wird geliebt“. Sie liebt zurück und sagt: „Ich bin dankbar, dass ich das bis zuletzt gerne mache.“

Dabei wäre es fast nichts geworden mit der Schule. Nach dem Lehramtsstudium und Referendariat herrschte Einstellungsstopp für Lehrer. Gunda Schürmann lernte ihren zweiten Traumberuf, sie wurde Goldschmiedin. Als sie schon gar nicht mehr in die Schule wollte, kam die Einladung vom Amt. Sie meinte, sie könnte es mal probieren, und sie blieb im Schuldienst. Daheim stand die komplett eingerichtete Goldschmiedewerkstatt. Die Idee, beide Berufe je zur Hälfte auszuüben, hat nicht funktioniert. Sie wurde bald schon Teil der Schulleitung. Den Rest erklärt der Satz: „Ich bin nicht jemand, der irgendetwas halb macht.“

Also stürzte Schürmann sich ganz in den Lehrerberuf und tut das bis zum letzten Schultag. In ihrem Büro stehen Kisten mit grünen Schwämmen und grünen Stempeln. Utensilien für Bilder, die sie mit den Kindern für ihre Abschiedsausstellung im Grasberger Rathaus gestaltet hat. „Die Grasgrüne Erbse“ ist Gunda Schürmanns Dankeschön an ganz Grasberg und noch bis 28. Juni zu sehen. Anregungen für die Kunstprojekte findet Schürmann, wenn sie durch Museen streift. „Die beste Unterrichtsvorbereitung habe ich im Urlaub“, sagt sie und hat das nie als Arbeit empfunden. Kunst ist immer ihre Leidenschaft geblieben.

Die Schulleiterin wählt ihre Worte sorgfältig. Auch wenn die Arbeit im Team mit ihrer Konrektorin und Nachfolgerin Claudia Krug Spaß macht, kenne dieser Teil ihrer Arbeit keinen Feierabend und kein Wochenende. Die Grasberger Schule hat einen guten Ruf, ist Mitglied der Qualitätsinitiative „Beste Bildung“ des Landkreises Osterholz. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde in all den Jahren schätzt Schürmann sehr und ihre Arbeit wird dadurch erleichtert, dass „neue Eltern mit einem gewissen Vertrauen“ kommen. Aber es bleibt die Verantwortung. Eigenverantwortliche Schule übersetzt Gunda Schürmann mit: „In eine Person wird jegliche Verantwortung für alles gelegt.“

Bei 300 Schülerinnen und Schülern und mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kollegium ergibt das viele Beziehungen zwischen Kindern, Pädagogen und Eltern. Dazwischen Schürmann in Verantwortung und Fürsorge. Sie vergleicht die Schule mit einem riesengroßen Betrieb und ist froh, dass sie ihn bei Claudia Krug ab dem neuen Schuljahr in guten Händen weiß. Den Anbau, der die Grasberger Grundschule vergrößern wird, hat sie in den vergangenen Monaten intensiv mit geplant. Die Innengestaltung überlässt sie bewusst ihrer Nachfolgerin. Wenn sich demnächst der Kran im Gefkensweg dreht, wird Gunda Schürmann Italien bereisen und ihre erste Goldschmiede-Ausstellung planen.