Premiere im Haus am Markt in Lilienthal: Peter Rempel liest Bewohnerinnen der Wohneinrichtung aus dem Geschichtenband vor. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Nur das Rascheln der Blätter und gelegentliches Vogelgezwitscher durchbricht die Stille im Garten, wo sich zehn betagte Damen und Herren zu einer kleinen Leserunde eingefunden haben. Natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand, so wie es die Corona-Regeln erfordern. Andächtig lauscht die Gruppe der sonoren Stimme des Mediziners Peter Rempel, Mitglied des Rotary-Clubs Osterholz-Scharmbeck. Seine Geschichte „Der Dachdecker“, die er vor gut 20 Jahren selbst erlebt hat, findet bei den Senioren großen Anklang. Und so wird seine kleine Darbietung mit einem kräftigen Beifall und strahlenden Gesichtern belohnt.

Ebenso wie Rempel haben auch einige andere Clubmitglieder ihre Erlebnisse und Alltagsgeschehnisse verschriftlicht und als kleines Gesamtkunstwerk mit Fotos unter dem Titel „Kleine Geschichten gegen Langeweile“ zusammengefasst, das nun den Alten- und Pflegeheimen des Landkreises Osterholz zur Verfügung gestellt werden soll. Das Seniorenpflegeheim Haus am Markt in Lilienthal ist an diesem Tag die erste Einrichtung, die vom Rotary-Club die 15 Exemplare des unterhaltsamen Erzählwerks erhalten.

„Als wir vom Rotary-Club einen Anruf erhielten, kam von uns aus dem Backoffice sofort ein Ja. Wir alle leben in einer hochtechnisierten Welt. Da ist diese Aktion doch ein schönes Zeichen und es kommt direkt im Herzen an“, sagt Heme Mensen, Geschäftsführer der beiden Alten- und Pflegeheime „Haus am Markt“ und „Haus Dreyerskamp“, sowie geschäftsführender Gesellschafter des Pflegedienstes Lilienthal. Wie er hinzufügt, seien alle Mitarbeiter sehr froh darüber, im Haus keine Corona-Fälle zu haben. Seit März würde man hier die Corona-Maßnahmen streng durchsetzen. „Das Haus hat immer davon gelebt, Gäste hier zu haben, was derzeit leider nicht möglich ist“, so Mensen.

Eben diese Situation hat der Rotary-Club Osterholz-Scharmbeck zum Anlass genommen, um Bewohnern von Senioreneinrichtungen in der Region ein wenig Ablenkung und Unterhaltung in der schwierigen Pandemiezeit zu bescheren. Bereits im März haben die Mitglieder des Clubs zwei Konzerte mit Detlef Gödicke initiiert, bei denen der Musiker vor den Alten- und Pflegeheimen „Haus am Hang“ und „Haus am Barkhof“ in Osterholz-Scharmbeck bekannte Volkslieder spielte. „Dies ist jetzt unsere zweite Initiative, mit der wir unkomplizierte Unterstützung leisten möchten“, schildert die Projektbeauftragte Kerstin Purnhagen. „Ich freue mich sehr über diese Aktion. Sie bringt neuen Schwung in die Pflegeeinrichtungen und es wird viel dabei gelacht.“

Zwischen der Idee und der Erstellung des liebevoll arrangierten Werks liegt nur eine sehr kurze Zeitspanne. Aktuell zählt der Rotary-Club Osterholz-Scharmbeck 32 Mitglieder, die sich allesamt für dieses Projekt begeistern konnten und in diesem Zusammenhang unterschiedliche Aufgaben übernahmen. Wie die Öffentlichkeitsbeauftragte Stefanie Garbade erklärte, seien zunächst einmal alle Geschichten gesammelt und redigiert worden, ohne inhaltlich etwas daran zu verändern. Ausgewählt wurden schließlich 13 Erzählungen, die nun in 200 gebundenen Werken zu lesen sind. „Das ist alles in Eigenregie passiert. Wir haben bei uns ganz viele verschiedene Talente“, freut sich Garbade.

Wer die Episoden nachlesen möchte: Alle Geschichten sind auch auf der Webseite www.www.worpswede-tipps.de abrufbar. Wer möchte, kann das gebundene Werk auch kostenfrei im Internet nach Hause bestellen.