Der im Februar begonnene Prozess vor dem Landgericht Verden war nach einigen Terminen geplatzt, weil der große Gerichtssaal im Zuge der Corona-Krise zwangsläufig umgerüstet werden musste. (Mohssen Assanimoghaddam/DPA)

Osterholz-Scharmbeck/Verden. Die Hauptverhandlung gegen drei junge Männer aus Osterholz-Scharmbeck, denen gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt wird, sollte nun vor dem Landgericht Verden von vorn beginnen. Der im Februar begonnene Prozess war nach einigen Terminen geplatzt, weil der große Gerichtssaal im Zuge der Corona-Krise zwangsläufig umgerüstet werden musste und in der Folge Fristen für die Fortsetzung nicht eingehalten werden konnten. Aber auch im zweiten Anlauf kam die 2. große Strafkammer nicht weit.

Die Sache stockte schon im Ansatz. Es wurde noch nicht einmal die Anklageschrift verlesen, wonach das Trio am 23. Juli 2019 in der Kreisstadt gemeinsam gewalttätig gegen einen jungen Mann vorgegangen sein soll. Das Opfer war mehrfach heftig geschlagen und getreten worden und hatte eine doppelte Unterkieferfraktur erlitten. Nach der Operation in einem Bremer Krankenhaus soll der Hauptangeklagte vom Opfer außerdem noch monatliche „Schutzgeldzahlungen“ in Höhe von 1000 Euro verlangt haben. Dem in Untersuchungshaft sitzenden 30-Jährigen wird auch vorgeworfen, Ende September 2018 auf dem Herbstmarkt zwei Besucher mit einem Gürtel beziehungsweise dessen Metallschnalle attackiert zu haben.

Dass der Vertreter der Staatsanwaltschaft mit der Anklage nicht zum Zuge kam, lag vor allem daran, dass die insgesamt sieben Anwälte der drei Angeklagten die räumlichen Voraussetzungen nicht akzeptieren wollten. Der altehrwürdige Schwurgerichtssaal, der in seiner Urform seit rund 125 Jahren besteht, ist in den vergangenen Wochen an etlichen Stellen umgestaltet worden, um den wichtigsten Anforderungen im Rahmen der Anti-Corona-Maßnahmen zu entsprechen. Auffälligste Neuerungen sind zahlreiche meterhohe Plexiglasscheiben zwischen den Plätzen der einzelnen Pulte.

Berufsrichter und Schöffen sitzen am großen Tisch an der Stirnseite des Saals nun ebenso deutlich getrennt wie etwa Staatsanwalt und gegebenenfalls Nebenkläger und Sachverständige an der langen Fensterseite. Besonders aufwendig, gerade auch im Hinblick auf das Verfahren gegen die drei Osterholzer, fielen die Veränderungen und Sicherheitsabgrenzungen im Bereich der Anklagebank aus: Davor steht noch eine Reihe neuer Tische, ebenfalls mit Platzabtrennungen.

Immer noch zu wenige sichere Sitzmöglichkeiten, kritisierten die Juristen. Zwei wichen mit ihrem Mandanten auf eine weitere Dreierreihe aus, die sich – unter anderem für die Pressevertreter – vor dem Zuschauerbereich befindet. Der ist bereits seit Jahren durch eine deckenhohe dicke Glaswand vom eigentlichen Saal separiert; es gibt einen Extraeingang, und momentan stehen dort nur noch vergleichsweise wenige Stühle in großen Abständen. Die Neuerungen im Saal seien „gut gemeint“, befand einer der Anwälte, aber völlig unzureichend.

Die Plexiglasscheiben seien „Feigenblätter“; auch wurde mangelnde Reinigung moniert. Unterm Strich sei der Saal trotz der Schutzvorkehrungen „völlig ungeeignet“. Man möge über „einen anderen Verhandlungsort“ befinden, dies sei rechtlich möglich.

Die Verteidiger stellten einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens. Eine Entscheidung darüber soll es beim anstehenden Fortsetzungstermin an diesem Montag geben.