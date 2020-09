Der Wirtschaftsinteressenring Lilienthal mit Anja Dähncke, Martina Dammann, Sven Behrens, Burkhard Oetjen und Ingo Wilk (von links). (André Fesser)

Lilienthal. Für Gewerbetreibende sind die Zeiten nicht einfach. Infolge der Corona-Auflagen können viele von ihnen nur eingeschränkt tätig sein. Und auch die Möglichkeiten, sich der Kundschaft zu zeigen, sind nicht mehr im gewohnten Maße vorhanden. Der Wirtschaftsinteressenring (Wir) in Lilienthal, ein Zusammenschluss von gut 80 Gewerbetreibenden, bekommt das in diesem Jahr ganz besonders zu spüren. Denn nach Frühlings- und Herbstfest musste wie berichtet auch der Weihnachtsmarkt im Amtsgarten abgesagt werden.

Alternativen, das zeigte sich nun bei der Mitgliederversammlung des Wir im Restaurant Rohdenburg, sind derzeit nicht geplant. Die Hoffnung, das machte der Wir-Vorsitzende Sven Behrens vor den rund zwei Dutzend Anwesenden deutlich, ruht vorerst auf einer Entspannung der Corona-Lage mit der Perspektive, im kommenden Frühjahr wieder ein Frühlingsfest im Ortszentrum ausrichten zu können – inklusive Flohmarkt und verkaufsoffenem Sonntag. Den Vorschlag des Weinhändlers Jörg Dieter Rings, in der Zwischenzeit für mehr Austausch in Reihen der Mitgliedschaft zu sorgen und und sich gegenseitig in den Unternehmen zu besuchen, nahm die Wir-Spitze bei der Versammlung zurückhaltend auf. Offenbar aus Sorge, für derartige Treffen zu hohe Auflagen erfüllen zu müssen.

Derartige Auflagen haben schon die Weihnachtsmarktpläne durchkreuzt. Sven Behrens zufolge hätte man für das Fest den Amtsgarten umzäunen, Laufwege kennzeichnen und einen Sicherheitsdienst aufstellen müssen. „Dafür“, so Behrens, „fehlt uns das Geld und es wäre auch nicht mehr der Weihnachtsmarkt, den wir uns wünschen.“ Zumal auch der Kunsthandwerkermarkt im Lilienthaler Rathaus gleich nebenan nicht stattfinden könnte, wie der Zweite Wir-Vorsitzende Burkhard Oetjen betonte. Man bekomme die Räume nicht, „und ohne Kunsthandwerkermarkt macht das keinen Sinn.“

Wir-Spitze vermeidet Stellungnahme

Weinhändler Rings war es auch, der auf der Versammlung seinen jüngst gegenüber unserer Redaktion geäußerten Wunsch nach einer Fusion des Wirtschaftsinteressenrings mit der Genossenschaft Lili Live erneuerte. Beide Gruppierungen verfolgen ähnliche Interessen, viele Beobachter meinen allerdings, dass Lilienthal für mehr als einen Kaufleutezusammenschluss eigentlich zu klein ist.

Die Wir-Spitze vermied es, gegenüber ihren Mitgliedern zu diesem Thema Stellung zu beziehen. Dabei hatte es nach Informationen unserer Redaktion noch am gleichen Tag bereits eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den Vertretern des Wir und Lili Live gegeben. Seit mehr als einem Jahr haben sich die beiden Gruppen immer wieder mal getroffen, als Moderator fungiert dabei Bürgermeister Kristian Tangermann.

Zuletzt ruhten die Gespräche infolge der Corona-Pandemie, nun wurden sie wieder aufgenommen. Dem Vernehmen nach herrscht aber auch nach dem monatelangen Austausch in vielen Punkten noch Uneinigkeit zwischen den beiden Parteien. Teilnehmer des Treffens zeigten sich jedoch optimistisch, in den kommenden Wochen eine weitere Annäherung herbeiführen und gegebenenfalls sogar einen Konsens erzielen zu können. Das nächste Treffen soll im Oktober stattfinden. Die Mitglieder von Lili Live kommen zuvor am kommenden Montag zu ihrer jährlichen Generalversammlung zusammen. Auch dort könnten die mögliche Fusion und der Fortschritt der Verhandlungen zum Thema werden.

Die Wir-Spitze bleibt ihren Mitgliedern indes weitgehend erhalten. Während der Posten des Ersten Vorsitzenden erst im kommenden Jahr wieder zur Wahl gestellt wird, haben die anwesenden Wir-Mitglieder bei den turnusgemäßen Wahlen den Zweiten Vorsitzenden Burkhard Oetjen im Amt bestätigt. Auch die Beisitzer Uwe Hansmann und Ingo Wilk werden weitermachen. Petra Mirsanaye trat nicht erneut an, für sie wurde Moris Sego von den Mitgliedern zum Beisitzer bestimmt. Zum Kassenprüfer wurde Stefan Bollmeyer gewählt.