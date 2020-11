Lions-Präsident Jörg Plöger (links) und Club-Kollege Klaus Fittschen präsentieren den neuen Kalender. (André Fesser)

Lilienthal. Den Verkaufsstart haben sie um ein paar Tage verschoben, ansonsten wollen die Mitglieder des Lions-Clubs Lilienthal an ihrem seit Jahren praktizierten Adventsloskalender-Projekt auch in Corona-Zeiten nicht viel verändern. Ab diesem Montag sind die Kalender in gut zwei Dutzend Verkaufsstellen in Lilienthal, Grasberg, Worpswede und Borgfeld erhältlich.

Wer fünf Euro investiert, erhält einen Adventskalender, hinter dessen Türchen sich mitunter üppige Preise verbergen: Warengeschenke zum Beispiel oder Gutscheine. Und als Hauptpreis ist dieses Mal eine Flusskreuzfahrt auf Rhein und Mosel in der Verlosung. Die Preise im Gesamtwert von rund 13 000 Euro haben allesamt Unternehmen aus der Region spendiert. Jeder Kalender ist mit einer Losnummer versehen. Die Gewinnnummern werden im Dezember unter anderem sonnabends in der WÜMME-ZEITUNG veröffentlicht. Die Preise liegen dann im Kundenzentrum der Osterholzer Stadtwerke in der Hauptstraße bereit.

Laut Lions-Club-Präsident Jörg Plöger werden die Mitglieder des Clubs in diesem Jahr wegen des Reformationstages nicht schon zum Verkaufsstart vor den Edeka-Märkten in Lilienthal, Grasberg und Worpswede stehen, um die Kalender auch persönlich anzubieten, sondern dort erst am Sonnabend, 7. November, auftauchen. Wie gewohnt stehen abermals 4000 Kalender zum Verkauf. Um die Verbreitung voranzubringen, hat Plöger noch eine Idee: „Wir würden uns freuen, wenn uns aufgrund der Corona-Situation Firmen, Geschäfte, Praxen, Institutionen und Vereine unterstützen könnten, indem sie Kalender direkt bei uns erwerben oder aber auch selber weiterverkaufen.“ Interessenten könnten sich per Mail direkt an den Präsidenten wenden: j.ploeger@gmx.net.

Den Erlös der Aktion wollen die Lions wieder in die Arbeit mit Jugendlichen investieren. Schon seit Jahren fließen auf diese Weise mehrere tausend Euro in Integrations- und Gewaltpräventionsprogramme an Schulen in der Region. Aber auch außerhalb dieser Förderung aus dem Kalender-Erlös wollen die Club-Mitglieder sinnvolle Projekte unterstützen, sagt der frühere Lions-Präsident Klaus Fittschen. Kulturelle oder soziale Einrichtungen, Sportvereine, aber auch Institutionen wie Feuerwehren könnten sich an die Lions wenden und einen Förderantrag stellen. Formulare gibt es auf der Club-Homepage www.lionsclub-lilienthal.de.

Zuletzt hat die 31 Mitglieder starke Gruppe laut der beiden Club-Vertreter der Grasberger Beringhoffstiftung unter die Arme gegriffen, um bei der Anlage eines Boule-Feldes zu helfen. Auch die Dorfgemeinschaft Rautendorf und die Grundschule in Grasberg seien unterstützt worden.

Zur Sache

Hier wird der Kalender verkauft

Borgfeld: Hubertus-Apotheke; Lilienthal: Akora Reisen und Lebensstil, Auto Pro Harald Kohlmann, EM Exclusiv Mobil/Postfiliale, Fotohaus Lilienthal, Frisör Krumbach,

Buchhandlung Buchstäblich, Praxis Watson & Rixmann, Papier-Shop Falkenberg, Versicherung Ernst C. Meyer & Sohn, Falkenberg-Apotheke, Alte Apotheke, Lilien-Apotheke, St. Jürgen-Apotheke, Rats-Apotheke, Optic Lounge, Volksbank Lilienthal, Volksbank Falkenberg, Praxis Dr. Ansgar Schülken; Grasberg: Reisebüro Gaby Schönteich, Volksbank Grasberg, Hoyers Tanktreff; Worpswede: Touristik- und Kulturmarketing, Volksbank Worpswede, Freundeskreis Südwede, Worpsweder Schlösschen, 1A-Speeltüg