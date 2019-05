Seitdem Rossmann im Lilienthaler Zentrum eröffnet hat, gibt es Parkplatzprobleme. (Maximilian von Lachner)

Vor dem Lilienhuus an der Hauptstraße in Lilienthal suchen Autofahrer nach einem Parkplatz und finden ihn nicht. Seit der Eröffnung des Drogeriemarktes kommt es regelmäßig zu Verkehrsproblemen in der neuen Mitte. Offenbar reichen die 18 neuen Stellplätze hinter Rossmann nicht aus. Anlieger beschweren sich über Fremdparker. Fußgänger und Fahrradfahrer kommen nur schwerlich vorbei. Und die neun zusätzlichen Parkplätze am Ende des Kaffeepads lassen weiter auf sich warten.

„Das Geld ist bereits im vergangenen Jahr geflossen“, sagt Investor Ulrich Müller. Damit ist das Problem für den Bauherrn erledigt. Mit der Zahlung an die Gemeinde hat Müller die Parkplatz-Auflagen erfüllt, gebaut sind die zusätzlichen Stellplätze an der Ecke Zinckestraße/Bahnhofsstraße deshalb noch nicht. 50 000 Euro hat die Gemeinde für den Bau kalkuliert. Das Grundstück, das etwa 300 Meter von Rossmann entfernt ist, befindet sich bereits im Eigentum der Kommune.

Auf Nachfrage erklärt der Leiter der Bauabteilung im Rathaus, Stephen Riemenschneider: „Wir hatten die neun Parkplätze bereits im vergangenen Jahr ausgeschrieben.“ Allerdings hätten die Angebote die Kostenschätzung der Gemeinde um das Doppelte überschritten. Deshalb habe man den Parkplatzbau in diesem Jahr noch einmal neu ausgeschrieben, so Riemenschneider, und ein günstigeres Ergebnis erzielt. Die Firma Strabag werde noch vor den Sommerferien mit den Arbeiten beginnen.

Neben den 18 oberirdischen Parkplätzen gibt es weitere 30 Parkplätze in der Tiefgarage des Lilienhuus'. „Die sind für die Mieter“, betont der Investor und meint damit ausdrücklich nicht Rossmann als Anker-Mieter, sondern vielmehr die Arztpraxis, die Physiotherapie-Praxis, die Tagespflege und die Seniorenwohnungen in den oberen Stockwerken. Die Eröffnung der Tiefgarage Ende Mai wird das Parkplatz-Problem also nicht lösen.

Tatsächlich stellen die Leute ihren Wagen dort ab, wo gerade frei ist, vor allem vis-à-vis vor den anderen Geschäften an der Hauptstraße. „Das ist eine Katastrophe“, sagt Friseurin Amöna Laffin, die bei der „Cutting Crew“ arbeitet. Rossmann-Kunden belegten ihren Kundenparkplatz. „Unsere Kunden fahren dann vorbei, weil sie glauben, dass es bei uns schon voll ist“, ärgert sie sich und erzählt, dass neulich ein Taxifahrer, der eine alte Dame zu ihrem Friseurtermin bringen wollte, überhaupt nicht mehr wusste wohin.

Ärger über Fremdparker

Augenoptikermeister Lars Vornbäumen von „optik stallmann“ hat das Problem wie so viele andere kommen sehen: „Das war doch klar. Wäre schön, wenn die Gemeinde vorher mal nachdenken würde, bevor sie ein solches Bauprojekt genehmigt.“ Auch er ärgert sich über „Fremdparker“, besonders dann, wenn sie die Rampe für Rollstuhlfahrer vor seinem Geschäft zuparken. Die neun zusätzlichen Parkplätze am Kaffeepad würden die Lage auch nicht entspannen, meint er. „Das sind doch nur Alibi-Parkplätze. So weit will keiner seine Einkäufe tragen.“

Jörg Dieter Rings vom Weinladen „Vintage“ gegenüber ist noch relativ entspannt. Er hat seine Kundenparkplätze mit dem Firmenlogo versehen. „Die meisten halten sich daran, aber nicht alle.“ Er hofft, dass sich die Situation entschärft, wenn die Handwerker im Lilienhuus fertig sind und nicht länger mit ihren Transportern auf den Rossmann-Parkplätzen stehen. Am Ende sei es doch auch so, dass sein Weinladen von der Belebung des Zentrums durch den Drogeriemarkt profitiere. Er meint: „Das muss sich noch einspielen.“

Hinter dem Lilienhuus sind alle Parkplätze belegt. Eine Frau versucht, zwischen zwei Lieferwagen hindurchzufahren. Ein Mann hat mit Glück noch einen Stellplatz am Konventshof erwischt. Eine ältere Dame hat ihren Wagen lieber gleich an der Schroeter-Schule abgestellt. Von dort kommen die Grundschüler nach Schulschluss und drängen ebenfalls auf die Hauptstraße. Mittendrin stehen Frauen, Männer und Kinder und warten auf die Straßenbahn. Radfahrer queren die Straße. Zudem liegt das Lilienhuus in einer Kurve. So sieht es aus, das Verkehrschaos in der neuen Mitte Lilienthals.