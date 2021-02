Wer in Borgfeld kicken will, muss erst mal einen alten Weg passieren. Die Zuwegung soll nun noch mal grundsätzlich überdacht werden. (Ronald Pauli)

In der Diskussion über eine verkehrssichere Zuwegung zu den Sportplätzen des Fußballvereins SC Borgfeld bahnt sich eine Lösung an. Das teilt der Sprecher des Bremer Umwelt- und Verkehrsressorts, Jens Tittmann, auf Nachfrage mit. Das Amt für Straßen und Verkehr sei demnach jetzt damit beauftragt worden, Pläne für eine Zuwegung zu den Sportplätzen zu entwickeln. „Es gibt seitens der Politik den erklärten Willen, zu einer dauerhaften Lösung zu kommen“, unterstreicht der Sprecher. Das Amt für Straßen und Verkehr sei beauftragt, ein Aufmaß zu nehmen und Straßenpläne mit Fuß- und Radwegen zu entwerfen. „Wir suchen nach einer Lösung, der alle zustimmen können“, so Tittmann weiter. Und meint damit unter anderem den Vereinsvorstand des SC Borgfeld sowie eine Eigentümergemeinschaft, die bislang für die Zuwegung verantwortlich ist.

Öffentliches Interesse

Diese Nachricht kommt überraschend, denn bislang war die Diskussion über die schlechten Wegverhältnisse zu den stark frequentierten Fußballplätzen geradezu festgefahren. Wie berichtet, lehnte es die Stadt in der Vergangenheit wiederholt ab, für eine verkehrssichere Zuwegung zu sorgen. Das ist nun anders. Gleich zwei Staatsräte und eine Staatsrätin haben sich in den vergangenen Wochen mit dem Thema befasst. Sie waren sich einig, „dass es ein öffentliches Interesse an der Straße gäbe“, berichtet der Sprecher aus dem Verkehrsressort.

Eingetütet wurde der Deal von Silke Krebs, Staatsrätin für Finanzen, Mobilitätsstaatsrat Ronny Meyer, Sozialstaatsrat Jan Fries und dem Bremer Fußballvereinspräsidenten Björn Fecker. Sie werden auch zukünftig mit den Eigentümern der Straße weiter nach einer Lösung suchen, heißt es. Ob sich dabei zukünftig auch die Eigentumsverhältnisse ändern werden, sei noch unklar.

Dem Vernehmen nach ging es bei den Gesprächen zwischen den Eigentümern, dem Vereinsvorstand und den Bremer Ressorts hoch her. Dass es so schnell zu einer Lösung kommt, damit hatte niemand gerechnet. Denn seit vielen Jahren ringen Kommunalpolitiker, Behörden und Eigentümer darum, wer den Ausbau der Zuwegung rings um das Sportgelände bezahlen soll. Einig war man sich, dass gehandelt werden müsse. Uneins hingegen, wie eine Planung im Detail aussehen kann. „Das ist auch immer noch offen“, unterstreicht Sprecher Tittmann. Vor einem halben Jahr hatten sich die Beteiligten erstmals wieder an einen Tisch gesetzt, um zu verhandeln. Der Grund: Zu eng, zu dunkel, zu gefährlich ist die Zufahrt zu den Plätzen an der Straße Am Großen Dinge. Fuß- und Radwege fehlen, große Mannschaftsbusse können die enge Zuwegung kaum passieren.

„Wir haben alle Verwaltungsinstanzen einbezogen. Im Ergebnis ist über einen normalen Verwaltungsweg jedoch keine Lösung möglich“, resümierte Vereinschef Thomas Kaessler im vergangenen Sommer. Unterstützung holte sich der SC-Borgfeld-Präsident deshalb vom Netzwerker und Wirtschaftsexperten Rudolf Hickel, der den Verein seit über einem Jahr berät. Hickel wohnt in Borgfeld und ist Fußball-Fan. „Ich will, dass die Sache grundlegend geregelt wird“, kommentierte der emeritierte Wirtschaftsprofessor zu Beginn der Verhandlungen. Und meinte damit, dass die Stadt zukünftige Eigentümerin der Wege zum Sportplatz werden solle.

Mehr Verkehr auf kleinem Weg

Seine Argumente: „Der Verkehr hat wahnsinnig zugenommen, der SC Borgfeld ist ein öffentliches Gut. Diejenigen, die die Wege nutzen, müssen auch die Verantwortung für eine verkehrssichere Zuwegung tragen und das sind nicht mehr die Landwirte und die Interessengemeinschaft, das sind Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sowie Kinder und Jugendliche, die Fußball spielen.“

Mit am Verhandlungstisch sitzt auch Jürgen Schilling. Der ehemalige Bauausschuss-Sprecher des Borgfelder Beirates ist Vertreter der sogenannten Teilungsinteressengemeinschaft Borgfelder Kuhweide. Das ist ein Zusammenschluss von 20 Landwirten und Eigentümern, denen ein Teil der Zuwegung zum Sportplatz gehört.

Anlass für die Gespräche war unter anderem der Bau einer Kunstrasenfläche auf dem Vereinsgelände, die der Nationalmannschaftsspieler Julian Brandt seinem Verein spendierte. Nach dem ersten Spatenstich hatte sich die Anlieferung der Baumaterialien als Problem erwiesen. Über die enge Zuwegung mussten sich 40-Tonner zur Anlieferung von Sand und Schotter ihren Weg bahnen. Zugelassen waren bislang aber nur 26-Tonner, berichtet Hickel. Ausgelegt sei der Weg eben nur für die Nutzung durch landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Die Wegerechte stammen aus dem Jahre 1880.

„Die Zuwegung, die früher als Bewirtschaftungsweg angelegt war, wird heute durch die Besucher der Sportanlage genutzt. Und zwar zu über 90 Prozent“, berichtet Vereinschef Kaessler. Trotzdem müsse die Interessengemeinschaft die Versicherungspflicht für den privaten Teil der Zuwegung schultern. „Und sie ist damit auch für Schäden und deren Folgen verantwortlich.“

Bislang wies die Stadt die Verantwortung für die Wege von sich. Es handele sich um einen Privatweg. Der Fußball-Club habe von der Minimalversion der Zuwegung zu den Plätzen von Anfang an gewusst. Die Interessengemeinschaft Borgfelder Kuhweide habe sich auf den Deal mit dem Sportplatz eingelassen. „Die alten Verhandlungen liefen bislang auf einem archaisch-patriarchalischen Niveau, und sind nicht mehr zeitgemäß“, kommentiert Hickel diese Argumentation. „Es ist längst Zeit für Veränderung."

Zur Sache

Komplizierter Deal

Vertrackte Eigentumsverhältnisse rund um die Sportanlage des SC Borgfeld haben bisher eine Lösung für eine moderne Zufahrt zum Sportgelände mit Beleuchtung, Fuß- und Radwegen verhindert. Die Sportanlage des SC Borgfeld hat das Bremer Sportamt von Immobilien Bremen gepachtet – deshalb sitzt Sozialstaatsrat Jan Fries mit am Verhandlungstisch. Die Liegenschaft gehört dem Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT), welches im Auftrag des Finanzsenators von Immobilien Bremen verwaltet wird, heißt es in einem aktuellen Sachstandsbericht. Dieser liegt der Redaktion vor. Die Wege zur Sportanlage gehören der Teilungsinteressengemeinschaft Borgfelder Kuhweide und Immobilien Bremen. Letztere leisten zentrale Verwaltungs- und Technikdienste für Liegenschaften im Eigentum der Stadtgemeinde und sind auch Eigentümerin der Plätze des Fußballvereins. Die Interessengemeinschaft Borgfelder Kuhweide verantwortet die Pflege der öffentlichen Wege in diesem Gebiet. Dazu gehören der Kuhgrabenweg ab dem Jan-Reiners-Weg bis zum Deichverband sowie die Straßen Am Großen Dinge und Hinter dem Großen Dinge. Die Regelung ist über 139 Jahre alt. Noch heute bestimmt eine Vereinbarung aus den 1880er-Jahren die Wegeverhältnisse in dem Gebiet.