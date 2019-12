Bei Autounfällen in Worpswede und Lilienthal sind am Sonnabend drei Beteiligte leicht verletzt worden. In beiden Fällen hatten Fahrer die Vorfahrt missachtet. (Friso Gentsch)

Worpswede/Lilienthal. Bei einem Unfall in Worpswede sind am Sonnabend zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine 43 Jahre alte Worpswederin gegen 12 Uhr beim Einbiegen in die Findorffstraße den Pkw eines vorfahrtberechtigten 19-jährigen Ritterhuders übersehen. Den Schaden schätzen die Beamten auf zirka 8000 Euro. Eine knappe Stunde vorher hatte es bereits im Einmündungsbereich der K 9/K 8 geknallt. Bei dem Unfall verletzte sich ein Beteiligter ebenfalls leicht. Der 52-jährige Osterholzer wollte mit seinem Pkw von Osterholz-Scharmbeck nach rechts in Richtung Bremen abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Lilienthalers, der mit seinem Pkw die K 8 aus Lilienthal kommend in Richtung Bremen befuhr. Nach dem Zusammenstoß wurde der Osterholzer zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Der Schaden dieses Zusammenstoßes wird auf rund 15 000 Euro geschätzt.