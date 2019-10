Gab es schon mal, und steht auch jetzt wieder an. Der Verkehrsverbund VBN plant eine Fahrgastbefragung. (Maximilian von Lachner)

Osterholz/Rotenburg/Bremen. Mithilfe einer Fahrgastbefragung will der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) mehr über die Fahrgewohnheiten der Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel erfahren. In der Zeit von Montag, 4. November, bis Sonnabend, 14. Dezember, führt der VBN im gesamten Verbundgebiet eine Verkehrserhebung durch. Befragt werden sollen Fahrgäste unter anderem in den Zügen von DB Regio und Metronom, aber auch in der Nordwestbahn und in den Fahrzeugen der EVB sowie in den Straßenbahnen und Bussen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG), in den Regionalbuslinien und den Intercity-Zügen des DB-Fernverkehrs.

Eine erste Befragung hatte es bereits im Sommer gegeben. Auf vielen Linien werden die Fahrgäste gezählt und nach ihrem Fahrverhalten befragt. Laut VBN dauert die anonyme Befragung maximal zwei Minuten. Insgesamt werden etwa 100 Interviewer für die Befragung eingesetzt, die sich ausweisen können und Fragen zu Ticket, Fahrtweg und -ziel stellen.

Durch die Verkehrserhebung werden Fahrgewohnheiten ermittelt, um das Verkehrsangebot attraktiver zu gestalten und stärker an den Bedürfnissen der Kunden orientieren zu können, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem würden Verkehrsdaten ermittelt, die die Grundlage zur Aufteilung der Fahrgeldeinnahmen bei den Verkehrsunternehmen des VBN bilden. Personenbezogene Daten würden nicht aufgenommen.