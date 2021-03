Die rot-weißen Absperrbügel stehen in der Kritik. Linken-Ratsherr Andreas Strassemeier will sie weg haben, die Verwaltung will sie behalten. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, doch voraussichtlich Ende April/Anfang Mai wird am Jan-Reiners-Weg und an ausgewählten Punkten der Hauptstraße und der Falkenberger Landstraße der Fahrradverkehr gezählt. Die Erhebung ist eine Vorarbeit zum Geh- und Radwegekonzept, das die Gemeinde Lilienthal in Auftrag gegeben hat. Nach den Sommerferien soll die Studie voraussichtlich öffentlich vorgestellt werden, verbunden mit konkreten Vorschlägen, wie Lilienthal fahrrad- und fußgängerfreundlicher werden kann.

Der Termin für die Zählung hängt vom Wetter ab und auch davon, wie lange der Lockdown noch dauern wird. „Wenn weniger Schüler und Arbeitnehmer unterwegs sind, kann es zu ungenauen Zahlen im Vergleich kommen“, sagt Stephen Riemenschneider, Leiter des Baufachbereichs im Lilienthaler Rathaus.

Dass insgesamt noch Luft nach oben ist, um die Situation für die Radfahrer zu verbessern, hat vor einigen Tagen der Fahrradklima-Test 2020 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) noch einmal vor Augen geführt. 82 Männer und Frauen hatten sich wie berichtet für den Bereich Lilienthal an der Umfrage beteiligt und dem Ort nur die mäßige Schulnote 3,75 verpasst. Das war noch einen Tick schlechter als im Jahr davor, als die Gesamtnote bei 3,6 lag.

Für das Radwegekonzept werden die Verkehrsexperten den Jan-Reiners-Weg als wichtigste Achse für den Radverkehr von und nach Bremen in den Fokus nehmen. Aus Sicht des Kommunalverbundes hätte die Strecke das Zeug zum Radschnellweg. Doch das ist noch Zukunftsmusik - davor steht nun erst einmal eine genaue Bestandsaufnahme. So sollen die Gutachter alle Mängel auflisten, die der Jan-Reiners-Weg aktuell aufweist. Dabei geht es um den Ausbauzustand, aber auch die Vorfahrtsregelungen sollen überprüft werden. Die Experten sollen ebenso klären, was nötig ist, um den Jan-Reiners-Weg zu einer Schnellverbindung auszubauen, was das kostet und welche Fördermöglichkeiten bestehen.

Auch Linken-Ratsherr Andreas Strassemeier begrüßt das angeschobene Konzept - in einem Punkt aber könnte die Gemeindeverwaltung aus seiner Sicht auch ohne eine solche Fleißarbeit schon tätig werden. Seit Monaten drängt er darauf, dass die beiden halbseitigen Absperrungen verschwinden, die vor dem Übergang des Jan-Reiners-Weges in Höhe Trupe stehen. Im Rathaus beißt er damit auf Granit. Während der Ratssitzung vergangene Woche in der Aula der Integrierten Gesamtschule nutzte er die Gelegenheit, seiner Forderung Nachdruck zu verleihen und seine Kritik an der Untätigkeit der Gemeindeverwaltung loszuwerden. „Kleine Sachen kann man sofort erledigen. Man muss es nur wollen“, sagte er.

In der Tat hält man in der Bauabteilung des Rathauses nichts davon, die rot-weißen Bügel abzubauen. „Die Barriere soll die Fahrradfahrer daran hindern, mit unverminderter Geschwindigkeit die Straße zu kreuzen, da der Bereich aufgrund der vorhandenen beengten Situation und der Bepflanzung schwierig einsehbar ist“, sagt Stephen Riemenschneider. Auch wenn der Radfahrer Vorfahrt habe, müsse er die Verkehrssituation im Blick haben. „Die Barriere dient somit auch dem Schutz des Radfahrers und schützt Leib und Leben“, meint der Chef des Baufachbereichs im Lilienthaler Rathaus. Die Verwaltung sieht daher keinen Änderungsbedarf und will abwarten, zu welchem Schluss das neue Radwegekonzept kommt.

Für Strassemeier ist die Sache klar: Für ihn sind die Baken ein Widerspruch zu der Vorfahrtberechtigung, die die Radfahrer auf dem Jan-Reiners-Weg haben. Statt sie auszubremsen, sollte man lieber darüber nachdenken, für die Autos ein Stoppschild aufzustellen, wenn sie auf die hochgepflasterte Querung des Jan-Reiners-Weges zukommen. Strassemeier selbst nutzt die Strecke täglich für den Arbeitsweg. Aus seiner Sicht sorgen die halbseitigen Absperrungen dafür, dass die Unfallgefahr sogar noch steigt: Radfahrer würden nämlich gezwungen, einen Schlenker nach links oder rechts zu machen. Wenn in diesem Moment dann ein Auto die Aufpflasterung hinauffahre, blieben nur noch wenige Sekunden, um zu reagieren. Noch absurder findet er die Regelung, wenn er sich die Situation umgekehrt vorstellt: Niemand würde auf Idee kommen, Autos durch Barrieren zum Abbremsen zu zwingen, wenn sie auf der Straße Vorfahrt hätten.

Die Verwaltung bleibt dabei: Es hilft, Unfälle zu vermeiden, wenn auch Radfahrer langsam auf den schwer einsehbaren Kreuzungsbereich zusteuern statt schnurstracks herüberzufegen, weil sie auf ihre Vorfahrt pochen. Gegenseitige Rücksichtnahme sei im Straßenverkehr oberstes Gebot.

Zur Sache

Kritik gab es schon früher

Im Lilienthaler Rathaus will man an der halbseitigen Absperrung des Jan-Reiners-Weges in Höhe der Straße Trupe festhalten. Die Kritik an den Bügeln hält man dort für eine Einzelmeinung, ansonsten habe sich bisher niemand darüber beschwert. Ganz so ist es aber nicht, wie der Blick ins Archiv der WÜMME-ZEITUNG zeigt: 2011 hatte die Verkehrswacht sich ebenfalls kritisch zu den kurz zuvor aufgestellten Baken geäußert. Die Maßnahme ginge entschieden zu weit, hieß es, auch wenn es sinnvoll sei, Radfahrer zu sensibilisieren, vorsichtig zu fahren. Der damalie Vorsitzende Udo Köppen hatte es als Hauptproblem angesehen, dass Autofahrer, die von der Haupstraße kommen, den Jan-Reiners-Weg nicht richtig einsehen können. Er forderte, diese Situation zu entschärfen statt die Barrieren aufzustellen.