Die Polizei Osterholz wurde am Sonntagmorgen durch weitere Kräfte aus Bremen und Schiffdorf unterstützt. (dpa)

Am Sonntagmorgen hat es auf dem Parkplatz einer Diskothek an der Ihlpohler Heerstraße eine Schlägerei mit rund 20 Beteiligten gegeben. Das teilte die Polizei mit. Demnach eskalierte ein zuvor ausgebrochener verbaler Streit zwischen einer größeren Gruppe und drei Männern im Alter zwischen 25 und 34 Jahren. Letztere wurden dabei verletzt und erlitten teilweise Schnittverletzungen. Sie wurden zunächst vor Ort behandelt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz unter 04791/ 30 70 zu melden. (mmi)