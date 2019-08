Die Polizei sucht nach einem oder einer Unfallflüchtigen. (Friso Gentsch/dpa)

Lilienthal. Eine Schülerin aus Worphausen ist am Freitagmittag auf der Worphauser Landstraße nach dem Ausstieg aus dem Schulbus von einem Pkw erfasst und zu Boden gestoßen worden. Dabei zog sie sich Verletzungen zu. Laut Polizei verlangsamte der Fahrer oder die Fahrerin daraufhin kurz die Fahrt, entfernte sich dann aber vom Unfallort und ließ die Schülerin zurück. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die flüchtige Person liefern können. Wer etwas gesehen hat, meldet sich unter 04298/ 920 01 15.

Der Lilienthaler CDU-Politiker Pascal Holz kündigte am Sonnabend in einer ersten Reaktion gegenüber der WÜMME-ZEITUNG an, einen neuen Anlauf unternehmen zu wollen, um die an dieser Stelle zulässige Höchstgeschwindigkeit abzusenken. Holz, der dem Bauausschuss der Gemeinde vorsitzt, fordert, das Tempolimit von 70 auf 50 Kilometer in der Stunde herabzusetzen. Zumal sich dort das Niels-Stensen-Haus, die Einfahrt zum Lilienhof und die Bushaltestelle auf engem Raum befinden: „Da ist zu viel los“, sagt Holz. „Tempo 70 ist zu viel.“