Bei der Lebensmittelverarbeitung, wie hier in einer Restaurantküche, gelten hohe Standards. Im Landkreis Osterholz stören sich viele Gastronomen jetzt aber an der Art und Weise, mit der die Kontrollen vorgenommen werden. (Paul Zinken/dpa)

Seit Monaten gibt es Kritik am Veterinäramt des Landkreises Osterholz. Vor allem Gastwirte, aber auch Bäcker und Fleischer beschweren sich über die Verschärfung der Lebensmittelkontrolle in den Betrieben. Die Kontrolleure kämen zur Unzeit und vergriffen sich im Ton, so die Kritik des Kreisvorsitzenden des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Carsten Rohdenburg aus Lilienthal. Für Montag hat der Landkreis nun rund 300 Gastronomiebetreiber ins Kreishaus eingeladen, um über die Veränderungen bei der Lebensmittelkontrolle zu informieren.

„Der Ton ist das Problem“, sagt Rohdenburg. Selbst in der Gegenwart von Kunden werde lautstark Kritik geübt. Zudem kämen die Kontrolleure häufig zu Stoßzeiten. Rohdenburg: „Es kann nicht sein, dass die Betriebe wegen der Kontrolle ihre Arbeit vorübergehend einstellen müssen.“ Natürlich müsse es auch unangemeldete Kontrollen geben, weiß auch der Dehoga-Chef, der selbst ein Hotel-Restaurant in Lilienthal betreibt, „aber in der Mittagszeit hat ein Restaurant keine Zeit für eine aufwendige Kontrolle.“

Auf Nachfrage bestätigt der Landkreis Osterholz, dass die Kontrollen „entsprechend landesrechtlicher Vorgaben intensiviert“ wurden. Behördensprecherin Jana Lindemann betont: „Das Team arbeitet ausschließlich im Sinne des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, der uns ein wichtiges Anliegen ist und auch entsprechend von der Öffentlichkeit gefordert wird.“ Maßnahmen würden nur angeordnet, wenn diese fachlich notwendig seien.

Rohdenburg hat die Kontrolleure selbst bei sich im Haus gehabt. Da wurde beispielsweise eine undichte Gummidichtung am Kühlschrank moniert. Sicher sei das nicht gut, schon wegen des Energieverlustes, aber es sei eben auch kein schwerer Mangel. Andere Betriebe hätten von heute auf morgen ein zusätzliches Handwaschbecken anbringen sollen. Die Liste der Beispiele ließe sich fortsetzen, so Rohdenburg, er meint: „Jeder Fall ist anders.“ Eines aber hätten alle gemein: Die Anforderungen an die Hygiene seien derart gestiegen, dass sie nur schwer zu erfüllen seien. „Eine Restaurantküche ist nun einmal keine Industrieküche.“ Rohdenburg weiter: „Jeder Mangel wird auf dem iPad erfasst. Man hat den Eindruck, die schicken die Mängelliste direkt nach Hannover.“ Der Dehoga-Kreisvorsitzende glaubt, der Druck auf die Mitarbeiter in der Lebensmittelkontrolle ist gestiegen. Nicht auszuschließen, dass sich neue Mitarbeiter auf Kosten der Gastronomie, des Bäcker- und des Fleischerhandwerks profilieren wollten. Tatsächlich werden die Kontrollergebnisse bereits seit 2017 vor Ort auf dem Tablet erfasst. Der Kontrollbericht mit etwaigen Anordnungen zur Mängelbeseitigung werde aber nach wie vor per Post zugestellt, so die Behörde.

Am Montag nun will die Kreisverwaltung die gastronomischen Betriebe im Landkreis Osterholz auf einer Informationsveranstaltung im Kreishaus über häufig festgestellte Mängel informieren, um die Betreiber dafür zu sensibilisieren. Viele Betriebe fühlten sich zu Unrecht angegriffen, wüssten gar nicht, was sich hinter einer Verordnung, gegen die sie verstoßen haben sollen, verberge, so Rohdenburg. Er beklagt sich vor allem über zu viel Bürokratie: „Früher gab es eine Mängelliste und die haben wir dann abgearbeitet.“

Landkreissprecherin Jana Lindemann indes sieht die Behörde in der Pflicht: „Wir wollen den Gastronomen nicht auf die Füße treten, aber wir sind auch dem Schutz der Verbraucher verpflichtet.“ Regelmäßige und eben auch unangemeldete Kontrollen seien notwendig, um zu überprüfen, ob die Betriebe ihrer Verantwortung nachkommen. Bei den allermeisten Betrieben gebe es keine oder nur kleine Beanstandungen. Wenn es Mängel gebe, dann meistens hygienische.

Die Informationsveranstaltung am Montag soll vor allem zur Befriedung der Situation beitragen. Zunächst hatte die Kreisverwaltung die Einladung über die Dehoga aussprechen wollen. In dem Verband sind aber nur 70 der rund 300 gastronomischen Betriebe im Landkreis organisiert. Deshalb ging die Einladung nun an alle Betroffenen. Rohdenburg geht davon aus, dass vielleicht zehn Prozent, also 30 Betriebe, den Weg ins Kreishaus auf sich nehmen. Die Kreisverwaltung rechnet mit 50 Teilnehmern.