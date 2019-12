Schon heute lasten mehr als 80 Millionen Euro Schulden auf Lilienthal. (Daniel Reinhardt)

CDU und FDP im Lilienthaler Gemeinderat setzen weiter auf Wachstum. Neue Bauplätze bringen neue Einwohner, und neue Einwohner bringen neue Einnahmen. Diese Rechnung geht schon lange nicht mehr auf. Bund und Land laden den Kommunen immer neue Pflichtaufgaben auf, ohne sie mit den nötigen Finanzmitteln auszustatten. Ein Beispiel dafür ist der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz, dem schon bald der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule folgen wird.

SPD, Grüne und Linke indes haben erkannt, dass der Wachstumsgedanke dem Nachhaltigkeitsgedanken weichen muss, wenn Lilienthal lebenswert bleiben soll. Schon heute lasten mehr als 80 Millionen Euro Schulden auf der Gemeinde. Seit Jahren werden Investitionen über Kredite finanziert. Was aber, wenn die Zinsen steigen? Die Schuldenlast ist nicht nur für künftige Generationen erdrückend. Sie lässt dem Gemeinderat schon heute kaum Spielraum.

Unversöhnlich stehen sich zwei Lager gegenüber. Während die einen für ein weiteres Neubaugebiet mit 250 Wohneinheiten streiten, warnen die anderen vor den Folgekosten, wenn wieder Kitas und Schulen gebaut werden müssen, um vor allem Bremern ein neues Zuhause im Umland zu bieten. Warum schließen sich SPD, Grüne und Linke nicht zusammen, um ihre Ziele zu erreichen? Zusammen bringen sie es auf 13 Stimmen, CDU, FDP und Bürgermeister dagegen nur auf zwölf. Damit fällt den beiden Querdenkern im Rat womöglich die entscheidende Stimme zu.

Das geplante Neubaugebiet an der Mauerseglerstraße hat noch einen anderen Preis, der sich nicht in Euro beziffern lässt. Mit den Wiesen am Dorfrand würden wertvolle Kohlendioxid-Senken verschwinden. Das ist schlecht fürs Klima. Die Versiegelung würde den Reiterverein zurückdrängen, sodass ein Freizeitangebot für Jugendliche auf dem Spiel steht. Spaziergänger müssten auf die grüne Lunge am Dorfrand verzichten.

Der Gemeinderat wäre also gut beraten, künftig auf qualitatives statt weiter auf quantitatives Wachstum zu setzen. Vor allem aber darf er Entscheidungen nicht länger verschieben. Denn das hat nur zum Teil mit Bürokratie zu tun. Immer neue, teure Studien bringen die Frauen und Männer im Kommunalparlament nicht weiter. Das gilt insbesondere für die Sanierung und den Neubau von Schulen. Bürgerinnen und Bürger fordern zu Recht Taten statt Worte.