Das sind die erfolgreichen Brieftauben von Hans-Peter Bammann aus Hepstedt, der auch die Reisevereinigung Bremen-Nordost leitet. (Bammann)

Seine Brieftauben haben Hans-Peter Bammann aus Hepstedt dieses Jahr einige Urkunden beschert. So wurde er Meister der Reisevereinigung Bremen-Nordost, die 19 Mitglieder hat, darunter auch Züchter aus Grasberg, Worpswede und Lilienthal. Zweiter hinter Bammann wurde auch bei den besten männlichen Tauben Johann Deppe aus Karlshöfen, gefolgt von Maik Miesner aus Grasberg. Bei der Weibchenmeisterschaft war Johann Deppe allerdings nicht zu schlagen, er siegte vor Günter Tietjen aus Glinstedt und Hans-Peter Bammann, der dann aber die Jährigenmeisterschaft für sich entschied. Nachdem wegen Corona alle Trainings- und Preisflüge Anfang April vom Verband verboten wurden, startete Mitte Mai die Reisesaison der Tauben.

„Wir konnten übers Jahr noch zehn Preisflüge mit den Alttauben machen“, so Bammann, wobei der Startpunkt Ettenheim bei Freiburg 565 Kilometer von der Heimat entfernt liege. Während die Fahrt mit dem vereinseigenen Lkw mit seinem Spezialaufbau zwei Tage dauere, schafften die Tauben die Distanz in sieben Stunden. „Die sind dann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 Kilometer in der Stunde in Richtung Heimat unterwegs“, berichtet Bammann, der die Sieger dieses Jahres jetzt über den Postweg ehren musste.

Bei der zum Saisonabschluss ausgeflogenen RV-Jungtaubenmeisterschaft (Entfernung 80 bis 300 Kilometer) setzte sich Dietmar Blendermann aus Grasberg vor Günter Tietjen aus Glinstedt und Tobias Alpers aus Breddorf durch. Die RV-Gesamtmeisterschaft, die sich aus den zwei besten alten Männchen, zwei besten alten Weibchen, zwei besten Jährigen und den zwei besten Jungtauben zusammensetzt, gewann wiederum Hans-Peter Bammann vor Günter Tietjen aus Glinstedt und Jakob Rugen aus Gnarrenburg.

Das RV-beste Männchen stellte bei zehn Preisflügen und zehn errungenen Preisen Jakob Rugen aus Gnarrenburg. Das RV-beste Weibchen mit neun errungenen Preisen lebt auf dem Taubenschlag von Johann Deppe aus Karlshöfen. Das RV-beste jährige Männchen und Weibchen kommen aus Hepstedt (Hans-Peter Bammann). Das beste Jungtier stellt Günter Tietjen aus Glinstedt mit fünf Preisen bei fünf Preisflügen.

Während die Brieftauben mit dem Erneuern ihres Federkleides, auch Mauser genannt, fast durch sind, hoffen die Brieftaubenzüchter auf eine neue Reisesaison 2021, die hoffentlich ohne Komplikationen ablaufen kann.