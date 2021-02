Der zukünftige Musik-Stipendiat der Worpsweder Künstlerhäuser, Petros Leivadas (links), zusammen mit den künstlerischen Leitern der Einrichtung, Bhima und Philine Griem, sowie der Vorstandsvorsitzenden des Trägervereins, Susanne Weichberger, und dem Beiratsmitglied Günter Kieber. (Volker Schwennen)

Worpswede. Das Hauptaugenmerk der Worpsweder Kunstproduktion und auch der -förderung liegt auf den Bildenden Künsten, die Musik spielt in der Regel woanders. Die Künstlerhäuser, die auch schon verschiedentlich Literaten beherbergten, haben allerdings auch schon immer Komponisten unterstützt, die ihre Förderungen dann aber in der Regel von anderen Stellen bekamen. Diese Sparte wollen sie nun ausweiten, indem sie ein eigenes Konzept entwickelt haben, das junge Komponisten voranbringen soll. Das erste „Versuchskaninchen“, wie es Leiterin Philine Griem mit Augenzwinkern ausdrückt, ist in Sachen Stipendien fast schon ein alter Hase: Petros Leivadas bekam im Jahr 2019 eine Förderung des niedersächsischen Kulturministeriums, das im vergangenen Frühjahr in einen längeren Arbeitsaufenthalt in Worpswede mündete. Erste Ergebnisse waren bei einem Konzert im Rahmen des Worpsweder Kulturherbsts (ehemals „Musikherbst“) vor Ort zu hören.

Solche Erfahrungen als Stipendiat waren Voraussetzung, denn es geht den Künstlerhäusern in ihrem Pilotprojekt darum, Vergleichbarkeit herzustellen. Man habe bewusst nach einem Musiker gesucht, der das Angebot einschätzen und bewerten kann, um zu schauen, ob die Ideen auch in der Praxis funktionieren. Musik ist in den Martin-Kausche-Ateliers allerdings kein Neuland, auch wenn die langjährige Jahresstipendiaten-Förderung des Landes 2009 eingestellt wurde. Im Rahmen eines Kooperationsvertrags mit dem niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur konnten weiterhin auch Musiker in den Künstlerhäusern arbeiten, jedoch nur für kürzere Aufenthalte.

Das „Worpsweder Musikstipendium“ soll nicht nur junge Künstler fördern, sondern auch gleichzeitig Begegnungs- und Anknüpfungsmöglichkeiten für Worpswede und die Region schaffen. Die Ideen reichen von offenen Studiotagen über „Musik im Museum“, die Einbeziehung Musikinteressierter aller Altersgruppen und vieles mehr. Mithilfe von verschiedenen Geldgebern wurde ein Budget gesammelt, das einen sechsmonatigen Testdurchlauf des Formats ermöglicht. So lange soll Leivadas in den Ateliers gastieren, während die künstlerische Leitung eine begleitete Evaluation vornimmt. Dabei sollen die Aktivitäten, Interaktionen und Erfahrungen des Stipendiaten gesammelt, dokumentiert und ausgewertet werden, um so eine fundierte Entscheidungsgrundlage über die Fortführungsmöglichkeiten des Pilotprojekts zu erhalten. Dazu soll auch eine Kooperation mit bestehenden regionalen Initiativen, wie etwa dem Verein Podium als Veranstalter des Kulturherbsts, weiter vorangetrieben werden.

Nach einer Umbruchphase und einer Profilschärfung der Einrichtung, die, wie berichtet, mehrere Leitungswechsel erlebte und sich ein neues Leitbild gab, gehe es nun auch um die praktische Neuausrichtung der Stipendiatenstätte, skizziert Griem den mittelfristigen Plan hinter der Idee. Dass der Verein sich auch finanziell konsolidieren musste, berichtet zudem die Vorstandsvorsitzende Susanne Weichberger. Projekte wie das temporäre und mittlerweile zurückgebaute Forum haben offenbar tiefere Löcher in die Vereinskasse gerissen, als öffentlich bislang bekannt war. Mittlerweile habe man diese aber wieder stopfen können und sei so wieder handlungsfähiger, so Weichberger.

Hommage an Anke Bräuler

Das neue Musikstipendium versteht der Vereinsvorstand auch als Hommage an die langjährige Leiterin der Einrichtung, Anke Bräuler, die 2015 verstarb. Sie habe letztendlich das Überleben der Künstlerhäuser gesichert und ein ideelles wie auch handfestes Erbe hinterlassen, so Weichberger. Das wolle man nun fortführen. Susanne Weichberger und ihr früherer Vorstandskollege Günter Kieber, aktuelles Mitglied im Beirat des Vereins, haben die Mittel von privaten Spendern und Sponsoren für dieses Projekt eingeworben, um den Wunsch nach einem solchen Stipendium nun realisieren zu können. Für Kieber auch eine Herzensangelegenheit, war er doch mit Anke Bräuler verheiratet.

Zur Sache

Der Musiker und Komponist Petros Leivadas

Ein Unbekannter ist der Komponist Petros Leivadas in Worpswede nicht mehr. Er führte im vergangenen Oktober in der Bötjerschen Scheune seine Stücke "Heubris” und “Meine Motte, eine Zecke, mein Bewusstsein” gemeinsam mit Dannielle Mcbryan (Oboe) und Olaf Tschoppe (Percussion) auf und lieferte den Soundtrack zu einer Performance zur Eröffnung der sogenannten "Albert Hall", dem Ausstellungsraum der Künstlerhäuser im ehemaligen Kiosk auf dem Großen Parkplatz an der Bergstraße. Leivadas kam 1990 im griechischen Thessaloniki zur Welt, wo er auch studierte. Seit 2013 lebt und arbeitet er in Hannover und absolvierte dort eine Masterclass in Komposition. Er lehrt selber als Dozent und tritt regelmäßig auch selbst als Musiker und elektronischer Klanginstallateur auf.