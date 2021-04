Der Prozess um Sexualstraftaten, die in Schwanewede passiert sein sollen, wird am 16. April vor dem Landgericht in Verden fortgesetzt. (Björn Hake)

Verden/Schwanewede. Im Verdener Landgerichtsprozess um Sexualstraftaten, die ein Mann (52) im Mai 2019 in seinem Haus in Schwanewede an seiner Nichte verübt haben soll, musste sich die junge Frau weiteren Fragen vor allem des Verteidigers stellen. Bedarf an einer Fortsetzung der Vernehmung hatte der Bremer Anwalt bereits am vorherigen Verhandlungstag geltend gemacht. Allerdings wollte er nun erst einmal etwas anderes erreichen, nämlich die Einholung eines aussagepsychologischen Sachverständigengutachtens zur Glaubwürdigkeit der 27-jährigen Nebenklägerin.

An Argumenten, warum dies „unter verschiedenen Aspekten“ unbedingt sein müsse, mangelte es nicht. Da die Frau zur mutmaßlichen Tatzeit unter erheblicher Beeinflussung von Beruhigungsmitteln gestanden haben dürfte, sei von „partiellem Gedächtnisverlust“ und lediglich „Erinnerungsinseln“ auszugehen, hieß es in dem Antrag. Darüber hinaus will der Verteidiger eine „fehlende Aussagekonstanz in der Hauptverhandlung“ festgestellt haben. Die Vernehmung der Zeugin sei durch „massive Abweichungen“ von ihren früheren Angaben gegenüber der Polizei geprägt gewesen.

Damit nicht genug wurde auch noch eine „Einschränkung der Aussagetüchtigkeit“ ins Feld geführt, später war auch noch von „erheblichen Zweifeln an der Aussagefähigkeit“ die Rede. Ursache könnten die Medikamente sein, die die Frau nach eigenem Bekunden wegen ihrer psychischen Probleme verordnet bekommen habe. Es könnten Nebenwirkungen angenommen werden, schließlich habe die Zeugin einen „schläfrigen Eindruck“ gemacht und Konzentrationsschwierigkeiten erkennen lassen. Und möglicherweise sei ja auch noch Kokain im Spiel.

Besonders Letzteres rief energische Reaktionen sowohl der Vertreterin der Staatsanwaltschaft als auch der Nebenklageanwältin hervor. Dass die Zeugin Betäubungsmittel konsumiere, sei eine „böswillige Unterstellung“, sagte die Staatsanwältin. Und diese Unterstellung sei „völlig unbegründet“, betonte die Rechtsanwältin, und diene nur zu dazu, ihre Mandantin zu diskreditieren. Die Frau sei trotz der Medikamenteneinnahme „nicht aussageuntüchtig“, dafür gebe es keine Anhaltspunkte, so die Staatsanwältin. Die Nebenklägerin habe bereits „über Stunden“ ihre Erinnerungen an das fast zwei Jahre zurückliegende Tatgeschehen geschildert und „den Fragen standgehalten“. Die Einholung eines Gutachtens sei nicht erforderlich. Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit von Zeugen sei außerdem ureigenste Aufgabe des Gerichts.

Die 10. große Strafkammer lehnte zunächst den weitergehenden Antrag ab, die Verhandlung bis zum Vorliegen eines Gutachtens zu unterbrechen. Dies widerspreche dem Beschleunigungsgebot. Eine Entscheidung über den eigentlichen Beweisantrag stellte die Kammer zurück; sie wollte darüber nach Ende des siebten Verhandlungstermins befinden. Auch mit einer „Gegenvorstellung“ kam der Verteidiger des bislang durchweg schweigenden Angeklagten nicht durch. Es dauerte, bis er sich an die Nebenklägerin mit etlichen Fragen wandte, „mit denen ich Sie belasten muss und möchte“. Nach einigen weiteren Nachfragen der übrigen Verfahrensbeteiligten wurde die aus Übersee angereiste Zeugin entlassen. Der Prozess wird am 16. April fortgesetzt.