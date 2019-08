Dumm gelaufen: So könnte man den Fall eines Worpsweder Versicherungsvermittlers bezeichnen. Wegen Urkundenfälschung hatte er sich im Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck zu verantworten. (VOLKER HARTMANN/DPA)

Osterholz-Scharmbeck/Worpswede. Wegen Urkundenfälschung hatte sich ein Worpsweder Versicherungsvermittler vor dem Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck zu verantworten. Nach eigener Aussage hatte er einen Versicherungsvertrag für Schulungszwecke für seine Mitarbeiter ausgefüllt. Dann setzte er aber die Unterschrift einer Kundin darunter. Das war der erste Schritt ins Pech. Der Vertrag landete unglücklicherweise in einem Korb für Ausgänge und so bei der Versicherung. Das war Schritt zwei. Die Versicherung wiederum forderte die ausgemachte Summe bei der Kundin des Maklers ein – und die fiel aus allen Wolken.

„Das ist schräg gelaufen und blöde daneben gegangen“, räumte der Angeklagte ein. Denn die Versicherung gab den Vorgang in ihre Rechtsabteilung. So begannen die Mühlen der Justiz zu mahlen. Es kam zur Anklage wegen Urkundenfälschung. Er habe sich aber sofort bei seiner Kundin entschuldigt, sagte der Worpsweder. Auf Rückfrage seines Verteidigers Marvin McKay, wie hoch die Provision im Realfall gewesen wäre, entgegnete der Makler: „Zwischen 35 und 40 Euro.“ Strafrichterin Johanna Kopischke empfand den Vorgang „schon ein bißchen mysteriös“. Aber sie war sich dann doch mit McKay darin einig, dass in diesem Fall nach Paragraf 153 a der Strafprozessordnung verfahren werden könne.

Danach ist es möglich, „vorläufig von der Erhebung der öffentlichen Klage“ abzusehen. Zugleich aber werden dem „Beschuldigten Auflagen und Weisungen“ erteilt. Dies darf allerdings nicht der „Schwere der Schuld“ entgegenstehen. Jetzt muss und will der Worpsweder innerhalb eines Monats eine Geldauflage von 800 Euro für einen gemeinnützigen Zweck zahlen. Sie geht laut Beschluss der Richterin an die Opferhilfe Niedersachsen. Hat der Makler gezahlt, wird das Verfahren gegen ihn endgültig eingestellt. Es gibt auch keine Eintragung im Bundeszentralregister. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft gab dem Worpsweder mit auf den Weg, Anträge für Schulungszwecke „dick und fett“ als Muster zu kennzeichnen. „Das müssen Sie deutlich machen.“ Nach diesem Hinweis stimmte aber auch sie dem Plan zu, den Paragrafen 153 a der Strafprozessordnung anzuwenden, und das Thema damit abzuschließen.