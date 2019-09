Schilder auf dem Worpsweder Aldi-Parkplatz weisen deutlich auf die neue Regelung hin. (Lars Fischer)

Eigentlich ist Aldi für günstige Angebote bekannt. Das mag fürs Warensortiment weiterhin gelten, beim Parken aber zieht der Discounter in Worpswede die Preise kräftig an. Wer auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt an der Findorffstraße länger als eine Stunde sein Auto abstellt, wird kräftig zur Kasse gebeten. Egal ob Kunde oder nicht, ab Minute 61 werden 19,95 Euro „Vertragsstrafe“ fällig.

Wer nämlich sein Auto dort abstellt, geht einen Vertrag mit der Düsseldorfer Firma Safe Place ein. Ihr hat Aldi die Überwachung seines Parkplatzes übertragen. Kaum zu übersehende Schilder weisen auf die Höchstparkzeit hin. Im Kleingedruckten erfährt der Autofahrer, dass seine Ankunfts- und Abfahrtszeiten registriert werden. Sensoren im Boden unter den Parkboxen „merken“, wenn etwas über eine Stunde drauf steht, Parkscheiben sind also nicht notwendig. Die Kennzeichen würden laut Aushang aber nur erfasst, wenn das Fahrzeug zu lange, unberechtigt auf einem Behindertenparkplatz oder außerhalb der markierten Flächen stehe. Dann werden die 19,95 Euro fällig und ein entsprechender Bescheid wird unter den Scheibenwischer geklemmt. Wer nicht innerhalb von zwei Wochen bezahlt – auch darauf weisen die Schilder hin – muss mit zehn Euro weiteren Kosten für eine Halterabfrage und die Bearbeitung des Vorgangs rechnen. Ihm flattert dann die Rechnung ins Haus.

Seitdem der Supermarkt 2018 umgebaut wurde, stehen rund zehn Parkplätze weniger als zuvor zur Verfügung, zu Spitzenzeiten sei es für Kunden und Personal manchmal schwierig, überhaupt noch einen freien Stellplatz zu ergattern, berichten Mitarbeiter, die namentlich nicht genannt werden wollen. Sie hätten auch schon einen tagelang quer über drei Parkplätze stehenden Wohnwagen beobachtet.

„Sinnvolle Lösung“

Inzwischen hat der Markt werktags bis 21 Uhr geöffnet und auch am Sonntag kann man zwischen 9 und 17 Uhr dort einkaufen. Diese Öffnungszeiten kollidieren mit dem Bedarf an sowieso knappen Parkflächen bei größeren Veranstaltungen im Ort, wie beispielsweise der Bauernmarkt Anfang September. Auch Besucher der Music Hall, in der seit rund eineinhalb Jahren die Abendveranstaltungen statt wie zuvor um 21 Uhr bereits um 20 Uhr beginnen, sind oft auf den Aldi-Parkplatz ausgewichen. Eine Absprache dazu gab es nicht, es galt eine Art stillschweigendes Übereinkommen, und der Discounter hat die Fremdparker auf seinem Grundstück geduldet. Nun warnt der Club ausdrücklich auf der Homepage seine Gäste vor den Kosten.

Gleichzeitig hat Music-Hall-Vorstand Christoph Bayer Kontakt zur Gemeinde gesucht, mit der Bitte um Vermittlung. Bürgermeister Stefan Schwenke berichtet auf Nachfrage von konstruktiven Gesprächen mit dem Aldi-Konzern. Offiziell nennt er keine Details, aber es habe eine „sinnvolle Lösung“ gegeben. Dass dies bedeute, dass beispielsweise ab 20 Uhr die Überschreitung der Höchstparkdauer nicht mehr verfolgt werde, will aber keine Seite bestätigen. Aldi selber hat auf eine Anfrage der Redaktion zur Parksituation in Worpswede nicht reagiert.