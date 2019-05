Die Lilienthaler FDP hat ein Problem, das auch andere Regionalorganisationen großer Parteien gut nachvollziehen können. Ihre Mitgliederzahl ist so gering, dass die Arbeit und die Verantwortung oftmals auf den Schultern Einzelner lastet. Ein innerparteilicher Diskurs ist somit nur schwer durchführbar, und sind sich die Wenigen mal uneins, dann stehen gleich ganze Projekte infrage.

Auch die Lilienthaler Liberalen haben kein Regulativ in Form einer Basis, die die Parteispitze und die Mandatsträger wieder einfängt, wenn diese sich Alleingänge leisten. Wer dort mitarbeiten möchte, ist fast automatisch schon Funktionsträger. Offiziell zählt der Ortsverband 14 Mitglieder. Wie man hört, sind es aber nur sechs, die sich regelmäßig aktiv in die Parteiarbeit einbringen. Für den Vorstand braucht es fünf Personen. Es kann sich also niemand wegducken, ohne die Handlungsfähigkeit der Organisation in Gefahr zu bringen.

Der Zwist zwischen dem Vorstandsmitglied John Hansen, der auch im Lilienthaler Gemeinderat einen Platz hat, und drei seiner Vorstandskollegen, ist derart festgefahren, dass es keine andere Lösung gab als die Trennung. Denn natürlich ist Hansen allein seinem Gewissen verpflichtet und muss sein Abstimmungsverhalten im Rat lediglich mit sich selbst ausmachen. Diese Gewissensfreiheit will offenbar auch im Rest der bisherigen Ortsverbandsspitze niemand antasten.

Allerdings geht es Hansens Kritikern auch um eine ganz andere Frage: Einigt man sich innerhalb des Vorstands auf eine gemeinsame Linie, können die Beteiligten erwarten, dass sie diese gemeinsam vertreten. Wer aber das eine kommuniziert, und dann das andere tut, verspielt Vertrauen. Nicht nur in sich selbst, sondern in die gesamte Organisation. Dieses Vertrauen aber ist eine Grundvoraussetzung, wenn man sich innerhalb solch kleiner Einheiten wie dem FDP-Ortsverband für gemeinsame Ziele einsetzen will.

Bleiben beide Seiten hart, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder gewinnt Hansen andere Mitstreiter für die Arbeit im Vorstand und baut eine neue FDP auf. Oder aber er verlässt die Partei, gestaltet seine Ratsarbeit als Parteiloser und überlässt die zurückgebliebenen Liberalen ihrem Schicksal. Die FDP hätte dann im Rat für zweieinhalb Jahre keine Stimme mehr. Die, die es böse mit Hansen meinen, sagen: Das ist auch jetzt schon so.