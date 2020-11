Die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK Stade zeigt, dass sich die Stimmung gegenüber dem Vorquartal etwas gebessert hat. (Christoph Soeder/dpa)

Landkreis Osterholz. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch im dritten Quartal 2020 die wirtschaftliche Entwicklung im Elbe-Weser-Raum bestimmt. Wie die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK Stade zeigt, hat sich die Stimmung gegenüber dem Vorquartal etwas gebessert. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer bewerten 22 Prozent der 225 teilnehmenden Mitgliedsunternehmen quer durch die Branchen ihre gegenwärtige Situation als gut (zuvor: 21 Prozent). Demgegenüber konstatiere weiterhin ein Viertel (zuvor: 33 Prozent) eine schlechte Geschäftslage. Etwas mehr als jedes zweite Unternehmen spreche nunmehr von einem saisonüblichen Verlauf.

Am freundlichsten sei die Lage in Großhandel und Baugewerbe, wo 37 und 38 Prozent die momentane Situation als gut bewerten. Im Dienstleistungssektor seien immerhin zwei Drittel der Betriebe mit dem dritten Quartal zufrieden.

Schlecht sei das Klima in Teilen des Einzelhandels, etwa bei den Bekleidungsgeschäften, so der Stader Kammersprecher Henrik Gerken. „Auch die Auftragsentwicklung in der Industrie bleibt angespannt“, so der Konjunkturexperte. Die Investitionspläne verharrten ebenfalls auf niedrigem Niveau. Fast 40 Prozent der Unternehmen hätten angekündigt, das Volumen ihrer Neu- und Ersatzbeschaffungen zurückzufahren.

Zwar arbeite inzwischen jeder vierte Betrieb wieder mindestens auf Vorkrisen-Niveau, doch die Erholung werde sich hinziehen, glaubt Gerken. „Die Verunsicherung ist weiterhin groß.“ Viele Betriebe befürchten mit einem Anstieg der Infektionszahlen wieder mehr Krankheitsfälle in der Belegschaft sowie politische Beschränkungen der Geschäftstätigkeit. Der Anteil der Optimisten unter den Umfrage-Teilnehmern sei gegenüber dem zweiten Quartal von 14 auf neun Prozent gesunken, so die Industrie- und Handelskammer.