Das Landgericht Verden hat den früheren Betreiber eines Lilienthaler Lieferservices zu einer hohen Bewährungsstrafe verurteilt. (Björn Hake)

Verden/Lilienthal. Wegen Steuerhinterziehung in 15 Fällen ist der ehemalige Betreiber eines Lilienthaler Speisenlieferservices vom Landgericht Verden zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Nach den Feststellungen der großen Wirtschaftsstrafkammer hätte der 42-jährige Bremer dem Fiskus für die Jahre 2010 bis 2014 insgesamt 181.000 Euro zukommen lassen müssen. Der Betrag unterliegt der Einziehung. Drei Monate der verhängten Freiheitsstrafe gelten aufgrund rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung als bereits vollstreckt.

Das Gericht blieb mit dem Strafmaß knapp unter der als „maßvoll“ bezeichneten Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine zweijährige Bewährungsstrafe beantragt, sich allerdings auch hartnäckig auf die Zahlen aus der Anklage gestützt hatte. Danach belief sich die Summe der vorenthaltenen Einkommen-, Gewerbe- und Umsatzsteuer auf 239.000 Euro. In die Ermittlungen war das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen in Lüneburg eingebunden. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft beharrte zudem darauf, der Mann habe „Urkundenunterdrückung“ begangen, indem er Daten einer Registrierkasse löschte, „um die Steuerlast zu mindern“.

Der Prozess gegen den gelernten Koch, der sein Unternehmen seit 2007 im Nebenerwerb betrieb und inzwischen insolvent ist, hatte sich etwas länger als geplant hingezogen, weil die Kammer die zunächst vorliegenden Berechnungen als „nicht unbedingt plausibel“ angesehen hatte. Die „Bedenken“ an den Schätzungen der Steuerschulden bei den Finanzämtern Bremen und Osterholz-Scharmbeck hatten dazu geführt, dass von den zuständigen Behörden Nachberechnungen eingeholt wurden.

Darauf wurde jetzt in der Urteilsbegründung noch einmal hingewiesen: „Die geschätzten Zahlen haben uns von Anfang an nicht überzeugt“. Der Vorsitzende Richter sprach auch von einer „groben Schätzungsmethode“ und erwähnte unter anderem den sogenannten Rohgewinnsatz, der über dem Durchschnitt angenommen worden sei. Letztlich legte das Gericht das modifizierte Zahlenwerk mit „mittleren Werten“ zugrunde, das am vierten und letzten Hauptverhandlungstag präsentiert worden war. Auf dieser Basis ergab sich eine Differenz von rund 60.000 Euro gegenüber der früheren Summe.

Die damit zu Buche stehenden 181.000 Euro „akzeptiere“ der Angeklagte, dieses Geld habe er hinterzogen, hatte die Verteidigerin in ihrem Plädoyer erklärt. Er habe sich „vollständig geständig gezeigt“ und auch beileibe „kein Kavaliersdelikt“ begangen. Die Anwältin aus Hannover betonte indes, die beiden Brüder des Mannes hätten, anders als in der Anklageschrift erwähnt, mit der Angelegenheit nichts zu tun gehabt. Ihr Mandant habe „die Steuerhinterziehung allein begangen“. Betriebsorganisation und -führung sowie das Kassenmanagement seien ausschließlich seine Angelegenheit gewesen. Bis auf drei, vier Monate des Bestehens einer GbR sei er Einzelbetreiber gewesen.

Im obligatorischen „letzten Wort“ hatte der Angeklagte ausdrücklich Reue bekundet: „Es tut mir leid, dass es so weit gekommen ist und ich meine ganze Familie in Probleme gebracht habe. Ich stehe zu meinen Fehlern“. Diese „Fehler“ waren bei einer Betriebsprüfung im November 2015 aufgeflogen. Was es dabei so alles zu monieren gab, hatte der Prüfer während der Beweisaufnahme eingehend erläutert. Der ebenso fleißige wie gut ausgelastete Lieferservicebetreiber nahm es mit der Buchführung nicht so genau und lieferte, wie das Gericht nun konstatierte, „nur rudimentäre“ Steuererklärungen.

Er sei von vornherein bestrebt gewesen, die Zahlen möglichst niedrig zu halten, es seien aber in den betreffenden fünf Jahren „erhebliche“ Umsätze und Gewinne erzielt worden, unterm Strich eben 181.000 Euro. „Für manche mögen das Peanuts sein, aber für viele ist das ein Batzen“, so der Vorsitzende. Daher habe auch „keine ganz milde Strafe“ herauskommen können. Das Gericht listete die anhand der jeweiligen Summen pro Fall die festgesetzten Einzelstrafen auf: Haftstrafen zwischen zwei und sieben Monaten auch bezüglich der „kleinen Beträge“ der Umsatz- und Gewerbesteuer, wenngleich diese lediglich „einen Teil des ursprünglichen Tatplans“ ausgemacht hätten.

Die Strafen seien „straff, aber nicht superstraff“ zusammengezogen worden: wegen des „langen Tatzeitraums“ und des „deutlich hohen Gesamtschadens“. Apropos Schaden: Hinsichtlich der Registrierkasse beziehungsweise der mutmaßlich beseitigten Buchungsunterlagen erfolgte keine Verurteilung. Die Staatsanwaltschaft habe die angeklagte Tathandlung nicht konkret und umfassend genug dargestellt.