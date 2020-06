Die Kommunen sollen durch das Paket um Milliarden Euro entlastet werden. (Monika Skolimowska/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Für ihr 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket hat die schwarz-rote Koalition in Berlin am Donnerstag Lob und Kritik kassiert (wir berichten im WESER-KURIER). Auch in den Landkreisen Osterholz und Rotenburg waren die Ergebnisse mit Spannung erwartet worden. Denn bis zuletzt stellte sich die Frage, in welcher Form die Kommunen vom Geldregen profitieren werden. Nach der Einigung fielen die Reaktionen in den Rathäusern unterschiedlich aus. Vor allem in Worpswede überwog die Enttäuschung.

„Alles geht eben nicht“

Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann bewertet das Konjunkturpaket nach einem ersten Durchblick als ein „starkes Signal“. Man müsse sich vor Augen halten, welche gewaltige Kraftanstrengung der Staat nun mobilisiere, um die Krise zu meistern. 150 Milliarden Euro bei einem Gesamtbundeshaushalt von 330 Milliarden würden für sich sprechen. „Natürlich könnte jetzt jeder einzelne sagen, ich hätte mir in gewissen Punkten mehr gewünscht. Doch das Haar in der Suppe zu suchen, halte ich für unangebracht“, sagt Tangermann. In diesem Sinne nimmt der Bürgermeister auch die Nachricht auf, dass aus der angedachten Übernahme von Altschulden der Kommunen nun nichts wird. Aus Lilienthaler Sicht wäre dieser Punkt bestimmt vielversprechend gewesen, drückt die Gemeinde doch eine Schuldenlast von 80 Millionen Euro mit deutlicher Tendenz nach oben. „Alles geht eben nicht“, akzeptiert Tangermann die Entscheidung zum Verzicht. Dafür würden die Kommunen entlastet, indem die wegbrechenden Gewerbesteuer-Einnahmen kompensiert werden sollen und es auch bei den Sozialleistungen eine Entlastung geben soll.

Laut Konjunkturpaket will der Bund künftig bis zu 75 Prozent der Kosten der Unterkunft für Bedürftige übernehmen. Diese Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch belasten die Gemeinde Lilienthal nicht direkt, sondern gehen zulasten des Landkreises. Allerdings seien die Gemeinden über die Kreisumlage mit im Boot. „Wenn der Landkreis weniger bezahlen muss, entlastet uns das indirekt auch“, erklärt der Bürgermeister.

Immerhin eine Einigung

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Grasberg, Marion Schorfmann (CDU), ist froh, dass es überhaupt eine Einigung zum Konjunkturpaket des Bundes gibt: „Wir wissen nun, worauf wir uns einstellen können.“ Wie groß die Hilfe aus Berlin am Ende sein wird, hängt für sie auch davon ab, wie groß etwa die Ausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen sein werden. „Wenn der Bund die Hälfte übernimmt, dann ist das ein Trost“, so Schorfmann, deren Gemeinde als Bedarfszuweisungsgemeinde auf jeden Euro angewiesen ist. Sie begrüßt auch die Unterstützung bei den Kosten für die Unterkunft von Hartz-IV-Empfängern: „Das hilft vor allem den betroffenen Menschen.“ Sie hofft, dass es im Gegenzug nicht zu Kürzungen seitens des Landes in den Bereichen Feuerwehr, Schule und Kita kommt. „Dort drücken uns vor allem die Betriebskosten“, so Schorfmann mit Blick auf die für Eltern beitragsfreie Kindergartenzeit.

Holle sieht Reformbedarf

„Insgesamt sehr gelungen“ findet Tarmstedts Samtgemeindebürgermeister Frank Holle das Verhandlungsergebnis. Dass die Ausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen von Bund und Ländern gemeinsam ausgeglichen werden sollen, sei für die Kommunen eine große Hilfe. In allen acht Mitgliedsgemeinden seien Stundungsanträge von Unternehmen eingegangen. Die Höhe der Ausfälle könne er allerdings nicht beziffern. „Das merken wir dann bei der Aufstellung des Haushalts 2021“, so Holle. Er sei gespannt auf die für September geplante Steuerschätzung.

Holle weist in dem Zusammenhang auf einen, wie er sagt, „großen Schwachpunkt“ der Gewerbesteuer hin: „Sie schwankt sehr stark, die Einnahmen sind für die Kommunen nicht wirklich verlässlich.“ Sein Vorschlag: „Wir müssen wegkommen von der Gewerbesteuer als Grundpfeiler der Gemeindefinanzen. Stattdessen sollten die Gemeinden einen höheren Anteil an der Einkommensteuer bekommen.“ Denn die Kommunen seien „strukturell unterfinanziert“. Selbst die Samtgemeinde Tarmstedt, der es finanziell vergleichsweise gut gehe, müsse regelmäßig Sanierungsmaßnahmen an Schulen und Straßen über mehrere Jahre strecken. „Unterm Strich wird das natürlich teurer als wenn wir die Dinge in einem Rutsch durchziehen könnten.“

Gut findet Holle, dass es keine Übernahme kommunaler Altschulden durch den Bund geben wird. Erstens sei das, wenn überhaupt, eine Aufgabe der Länder. Und zweitens wäre das in Holles Augen „eine Benachteiligung jener Gemeinden, die gut gewirtschaftet haben“. Die Samtgemeinde Tarmstedt sei derzeit mit rund 2,7 Millionen Euro verschuldet, bedingt durch Investitionen in die Gesamtschule und ins Klärwerk. Die befristete Senkung der Mehrwertsteuer findet Holle dagegen richtig. „Die muss aber wirklich schnell kommen, damit sie Wirkung zeigt.“

Hoffnung nicht erfüllt

Ganz anders bewertet Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke die getroffenen Vereinbarungen. Er zeigte sich enttäuscht. Es sei zwar zu begrüßen, dass die Hilfen sehr weit gefächert seien und so nicht nur einer Branche helfen, aber aus Worpsweder Sicht seien sie wenig hilfreich. Der Verwaltungschef kritisierte insbesondere die Kopplung an die Gewerbesteuer-Ausfälle, die kompensiert werden sollen. „Das hilft den ohnehin strukturschwachen Gemeinden wie Worpswede überhaupt nicht weiter, weil die Gewerbesteuereinnahmen sowieso gering sind.“ Er habe große Hoffnung auf die Initiative von Olaf Scholz gesetzt, auch Altlasten auszugleichen, und bedauerte, dass sich der Bundesfinanzminister damit nicht durchsetzen konnte. „So geraten die 20 Prozent der Gemeinden, die vom Konjunkturaufschwung der vergangenen Jahre nicht profitiert haben, erneut ins Hintertreffen“, so Schwenke. „Das ist ärgerlich.“