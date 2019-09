Das Gewerbegebiet in Neu Sankt Jürgen soll erweitert werden. (Klaus Göckeritz)

Worpswede. Darüber, dass das Gewerbegebiet in Neu Sankt Jürgen neu geplant werden soll, waren sich zwar alle Mitglieder des Worpsweder Planungsausschusses einig. Die Notwendigkeit, in einem Gewerbegebiet 25 Plätze für Übernachtungen anzubieten, erschloss sich ihnen aber nicht. Dazu sollen noch weitere Informationen eingeholt werden, ehe über den Entwurf für die Änderung des Bebauungsplans 37 „Gewerbe- und Sportanlagen Neu Sankt Jürgen“ entschieden wird.

Der Bebauungsplan stammt von 1994, erklärte Michael Rath, Leiter des Fachbereichs Baudienste. Das Gebiet habe sich aber anders entwickelt als damals vorausgesehen. Sein Vorgänger als Fachbereichsleiter habe deshalb dort wieder mehr Flächen für die Landwirtschaft festsetzen wollen. Er selbst jedoch ziehe eine andere Konsequenz: Worpswede benötige mehr Gewerbeflächen. „Da sind Betriebe, die sich erweitern wollen, sonst ziehen sie weg“, sagte Rath. Jetzt wurde das ganze Gebiet neu aufgeteilt, die Gemeinde hat eine einen Hektar große Fläche gekauft. Ein Gewerbepark, wie 1994 beabsichtigt, solle dort nicht mehr entstehen.

Nina Teetz vom Bremer Planungsbüro Instara erläuterte dem Ausschuss, was sich ändern soll. Es geht um die Fläche neben der Neu Sankt Jürgener Straße (L 165) nördlich der Straße Am Gewerbepark, die von der Landesstraße abzweigt. Dieses Gebiet wird nach Norden in Richtung Schmoo erweitert. Die Bäume und Grünflächen im Süden werden zum Erhalt festgesetzt. In der Südwestecke an der L 165 wird ein Sondergebiet für Handel und Dienstleistungen ausgewiesen, was normalerweise in einem Gewerbegebiet ausgeschlossen ist. Die Grundflächenzahl beträgt 0,8, was bedeutet, dass 80 Prozent der Fläche versiegelt werden darf. Die Gebäude dürfen zwölf Meter hoch werden. Im Norden wird eine zusätzliche Zufahrt von der Landesstraße angelegt.

Eine große Ausnahme soll für das neue erweiterte Gewerbegebiet gelten: Es dürfen auch Wohnungen für Betriebsleiter und Aufsichtspersonen entstehen, vor allem aber Unterkünfte für Mitarbeiter mit 25 Betten. Diese dürfen aber nur an 150 Tagen im Jahr belegt werden. Das, so Teetz, sei nötig, weil ein Internetbetrieb zeitweilig Programmierer von auswärts beschäftige.

Diese Besonderheit rief Andreas Uphoff (SPD) auf den Plan. Grundsätzlich sei die Erweiterung des Gewerbegebiets richtig, meinte er. Aber wenn dort übernachtet werde, könne es Klagen über Lärm geben. Diese Sorgen teilt Michael Rath nicht; für ein Gewerbegebiet gälten höhere Grenzwerte als für ein Wohngebiet, und Beherbergungsbetriebe würden dort nicht entstehen. Ihm sei durchaus bewusst, dass die Gemeinde sich hier auf Neuland begebe, da es bisher keine gesetzliche Regelung dazu gebe. „Aber wenn es nicht funktioniert, können wir den Plan ja in fünf Jahren wieder ändern.“

So weit wollte es Heiko Pankoke (CDU), der Ortsvorsteher von Neu Sankt Jürgen, gar nicht erst kommen lassen. Gegenüber dem Internetbetrieb befinde sich eine Zimmerei, auch gebe es in dem Gebiet viel Schwerverkehr. „Wir wollen doch Gewerbe dort, wo es ohnehin schon laut ist.“ Das sei hier zwar der Fall, im Sommer begännen manche Betriebe schon um 5.30 Uhr mit der Arbeit, aber gerade das verbiete die Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten. Laut einem Lärmgutachten seien keine Konflikte zu erwarten, erwiderte Rath.

Hintertürchen verhindern

Aber auch Imke Lorenzen von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) sieht bei 150 Übernachtungen im Jahr ein großes Risiko, während Malte Wintjen (SPD) meinte, man solle es wenigstens versuchen, auch wenn er es sich nicht recht vorstellen könne. Sein Fraktionskollege Andreas Uphoff konnte sich aber etwas ganz anderes vorstellen: Dort könnten auch auswärtige Montagearbeiter logieren. „Das wäre für unsere Hotels eine Katastrophe.“ Heiko Pankoke befürchtet gar, dass diese Ausnahmeregelung ein Hintertürchen werden könne, um Ferienwohnungen einzurichten. „Das müssen wir verhindern“, forderte er. Dann, so ein Vorschlag von Michael Rath, solle der Inhaber des Internetbetriebs seine Vorstellungen in den Ratsfraktionen erläutern. Deshalb wurde jetzt nicht über den Vorentwurf zum Bebauungsplan abgestimmt, aber dass ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden soll, wurde zumindest einstimmig empfohlen.