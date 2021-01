Die Impfzentren sind startbereit, jetzt braucht man nur noch einen Termin. (Patrick Pleul/dpa)

Landkreise Rotenburg/Osterholz. Ab diesen Donnerstag sollen Menschen über 80 Jahre die Möglichkeit haben, sich beim Land Niedersachsen telefonisch oder online einen Termin für die Corona-Impfung zu besorgen. Laut der Rotenburger Kreisverwaltung könnten Termine aber nur gebucht werden, solange genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Da dies im Kreis Rotenburg zurzeit nicht der Fall ist, wird sich die Terminvergabe fürs Impfzentrum in Zeven noch verzögern, es können deshalb für die ersten Februartage noch keine Termine gebucht werden, teilt eine Landkreissprecherin mit.

Demnach hat der Landkreis vom Land noch keine Information erhalten, wann die nächste Impfstofflieferung eintreffen soll. Zuletzt habe der Landkreis am 21. Januar Impfstoff für die in der letzten Woche begonnenen Zweitimpfungen sowie weitere Erstimpfungen erhalten. Am 28. Januar werde eine Lieferung für weitere Zweitimpfungen erwartet. Angesichts der Lieferschwierigkeiten sei nun vor dem 8. Februar mit keiner weiteren Lieferung zu rechnen. Somit sei unklar, ab wann genau Termine im Impfzentrum in Zeven vergeben werden können.

Schreiben der Kommunen

Auch die Osterholzer Landkreisspitze konnte angesichts des Engpasses zuletzt noch nicht sagen, wann genau mit den Impfungen im Impfzentrum in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck begonnen werden kann. Mit dem Prozedere an sich werden zu Hause lebende Bürgerinnen und Bürger im Alter von 80 Jahren und älter derzeit in Schreiben der Kommunen vertraut gemacht. Das Schreiben enthält Informationen zum Ablauf der Anmeldung, den Vorgängen in den Impfzentren und Hilfsangebote vor Ort. Derzeit sind die mobilen Teams in Seniorenheimen im Einsatz. Daneben werden die Kräfte des Rettungsdienstes und die als hoch priorisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern weiter geimpft.

Derweil gibt es einen weiteren Corona-Todesfall im Landkreis Rotenburg. Ein 69-jähriger Mann aus Rotenburg (Wümme) ist nach Angaben aus dem Kreishaus am Dienstag im Agaplesion-Diakonieklinikum Rotenburg verstorben. Damit stieg die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, im Raum Rotenburg auf 64. Im Kreis Osterholz starben bislang 41 Personen an oder mit dem Virus.

Bei Fragen steht im Landkreis Osterholz das Bürgertelefon des Gesundheitsamts unter 04791/ 930 29 00 zur Verfügung. Das Bürgertelefon des Landkreises Rotenburg ist unter 04261/ 983 983 zu erreichen. Zum Thema Schutzimpfungen hat das Land Niedersachsen eine Hotline eingerichtet: Sie ist unter der Telefonnummer 0800/ 998 86 65 erreichbar.