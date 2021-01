Die Volkshochschule Osterholz setzt in ihrem Frühjahrsprogramm auf Präsenzunterricht. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Noch immer bestimmt Corona den Alltag. Trotzdem haben sich die Verantwortlichen der Volkshochschule (VHS) Osterholz für ein Kursprogramm mit Präsenzunterricht entschieden. „Genau das wird von unseren Kunden geschätzt – die Gelegenheit, andere Leute zu treffen!“, erläutert Gabriele Haar, bei der VHS unter anderem für Fremdsprachen, Gesundheit, Koch- und Esskultur zuständig. Im Herbst-Wintersemester habe man zudem festgestellt, dass es keinen nennenswerten Run auf die digitalen Bildungsangebote, etwa bei Sprachen, gegeben habe, führt Haar auf der digitalen Pressekonferenz weiter aus.

Der Umgang mit der Pandemie hat auch zu Veränderungen im Kursgeschehen geführt, erläutert Fachbereichsleiterin Urte Joost-Krüger. Im Bildungshaus gelten die stets angepassten, aktuellen Hygienevorschriften, ob ein Mund-Nase-Schutz getragen werden müsse, werde jeweils zeitnah entschieden. Die Desinfektion der Unterrichtsräume und Sanitäranlagen würde garantiert. Die nötig gewordenen Distanzen führten dazu, dass Kurse zum Teil nur für Kleingruppen von fünf bis sieben Personen angeboten werden könnten, die Gruppengröße werde von den Raumgrößen bestimmt. „Manchmal ist es notwendig, eine Lerngruppe zu teilen. Wir bemühen uns, alle Wünsche zu berücksichtigen und möglichst alle Interessierten aufzunehmen“, sagt Joost-Krüger. Da die Öffnungszeiten der VHS variieren könnten, sei es besser, die Geschäftsstelle bei Fragen zu den Kursen telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren oder die aktuellen Regelungen der Webseite zu entnehmen.

Elf neue Themen

Und doch ist es dem Team der VHS auch für diesen Frühling gelungen, elf neue Themen in ihr Kursprogramm aufzunehmen. Vom Tagesseminar „Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens“, bei dem es um das Aufspüren von Gestaltungsmöglichkeiten für den bewussten Umgang mit Zeit-Räumen geht, bis hin zum digitalen Sprachenlernen vom heimischen Sofa aus führt der Bildungsweg entlang an geheimen Kraftpaketen von der heimischen Fensterbank über Autogenes Training zur Entspannung oder Strategien gegen das Stressessen. Wenn der Urlaub im Frühling nicht möglich ist, holt Kursleiter Randolf Schröder das Urlaubsfeeling in die heimischen Küchen mit mediterranen Rezepten. Noch etwas mehr Spanisch lernen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit ersten Vorkenntnissen im Kurs „Spanisch in der Küche: Tapas & Co“. An drei Terminen vermittelt Kursleiter Álvaro García in erster Linie Landeskunde und die Sprache. Zudem wird gemeinsam ein einfaches Tapas-Menü für die ganze Familie zubereitet.

Für alle, die dann so gerne tanzen würden, zeigt Gabriele Haar in ihrem zehnstündigen Kursus „Platz-Tanz“ wie Corona und Tanz in einer Gruppe doch miteinander vereinbar sind – nämlich, wenn jeder mit ausreichend Abstand auf einem festen Platz die Bewegungen ausführt. Morgens in Ruhe die Englischkenntnisse auffrischen geht ab Ende Januar bei „Morning conversation and more“, geleitet von einer gebürtigen Engländerin, der jeweils mittwochs an 15 Terminen auf dem Programm steht.

Einen besonderen Wert legt die VHS nach wie vor auf die berufliche Bildung und Weiterbildung. Eine Grundlage zur Umsetzung von Mitbestimmung und Teilhabe im Alltag der Kindertagespflege wird im Kursus „Partizipation – nur ein Modewort oder Notwendigkeit?“ diskutiert.

„Ganz wichtig ist uns, auf unseren Kursus 'Systemische Berater' hinzuweisen“, sagt Urte Joost-Krüger. Der Lehrgang richtet sich insbesondere an Menschen, die in sozialen, pädagogischen und beratenden Bereichen mit Familien, Teilfamilien oder Paaren arbeiten. Dieser Kursus ist als Langzeit-Fortbildung konzipiert. Schon jetzt bestehe laut Joost-Krüger eine lange Interessentenliste, sodass der Kursus gute Chancen habe, stattzufinden. Am 11. Februar soll es dazu eine virtuelle Infoveranstaltung geben, der Kontakt und Link dazu werde an Interessierte weitergeleitet.

Weitere Informationen

Interessierte können sich online unter www.vhs-osterholz-scharmbeck.de über das Programm informieren und sich auch telefonisch unter 04791/ 962 30 anmelden. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung des Pandemiegeschehens plant die VHS eine Wiederaufnahme des Unterrichts am Montag, 15. Februar.