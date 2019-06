Franz Müntefering soll in ein paar Monaten in Lilienthal auftreten. Nur der Termin muss noch gefunden werden. (Schindler/dpa)

Lilienthal. Für die Volkshochschulen in Deutschland ist das laufende Jahr ein besonderes: Sie feiern einen runden Geburtstag. Vor hundert Jahren wurden viele Volkshochschulen gegründet, 1919 gilt als Geburtsjahr der VHS. Für Martina Michelsen, die Leiterin der VHS für Lilienthal, Grasberg, Ritterhude und Worpswede, ist das ein Anlass, das nach den Sommerferien beginnende Semester der Bildung zu widmen. Das Schwerpunktthema im Herbst und im Winter soll sich mit der Geschichte der Bildung, aber auch mit den Bildungsbedingungen für Jung und Alt beschäftigen. Das entsprechende Kursprogramm hat Michelsen jetzt in Murkens Hof dem Beirat der VHS vorgestellt.

Der Plan, in einer Bildungseinrichtung etwas über Bildung lernen zu können, kam bei den Beiratsmitgliedern und deren Vorsitzendem Uwe Kempf gut an. Zumal es als Höhepunkt des Semesters auch dieses Mal einen besonderen Gast geben soll. Der frühere SPD-Chef und Bundesminister Franz Müntefering wird nach Lilienthal kommen, um über die Bildung im Zusammenhang mit dem Älterwerden zu referieren. Der Termin für den Besuch habe schon festgestanden, berichte Michelsen bei dem Treffen in Murkens Hof. Dann sei in seinem Büro aber aufgefallen, dass er ausgerechnet auf den Tag von Münteferings 80. Geburtstags gelegt worden war, weswegen man nun nach einem neuen suche. „Es steht aber fest: Er wird kommen“, sagte die VHS-Chefin.

Die Idee, jedes Semester mit einem Schwerpunktthema zu versehen, hatte Michelsen vor eineinhalb Jahren von ihrer vorherigen Station Heilbronn mitgebracht. Und sie ist nach ihrer Einschätzung auch in der Wümme-Region gut angenommen worden. Sowohl das Thema Europa, als auch das noch laufende Thema Mobilität seien von jeweils rund 500 Menschen genutzt worden, und der Semesterhöhepunkt mit der Podiumsdiskussion am Dienstag in Murkens Hof stehe ja noch aus. „Wir stoßen hier auf ein Superinteresse“, freute sich Michelsen. „Ich bin sehr zufrieden.“

Um die Menschen für die eigenen Angebote zu gewinnen und die VHS gut und einfach nutzbar zu machen, soll sich die Einrichtung aber auch auf anderem Gebiet weiterentwickeln. So wird es ab August einen weiteren Anlaufpunkt in der Region geben. Neben der Geschäftsstelle in Murkens Hof in Lilienthal und der Nebenstelle in Ritterhude soll es auch in der Bibliothek in Grasberg einmal in der Woche die Möglichkeit geben, sich über das Angebot zu informieren und Kurse zu buchen. Jeweils donnerstags zwischen 17 und 18 Uhr wird dort eine Mitarbeiterin auf Kunden warten. Zwei weitere Stunden pro Woche soll sie darauf verwenden, neue Kursorte zu suchen und Dozenten zu gewinnen, um das Programm auf diese Weise weiterzuentwickeln.

Eine weitere Neuerung soll die Renovierung der Internetseite sein, sie könnte im kommenden Frühjahr online gehen. Sehr viel früher will die VHS die sogenannte VHS-Cloud einführen. Dabei handelt es sich um eine Online-Lernplattform, über die sich die Nutzer der Volkshochschulen, aber auch die Volkshochschulen untereinander austauschen können. Dort kann Lernmaterial bereitgestellt werden, es können Hausaufgaben hinterlegt werden und man kann miteinander in Kontakt treten. Die Cloud soll den Präsenzunterricht in den Volkshochschulen nicht ersetzen, aber laut VHS-Mitarbeiter Ihno Schildt ist es generell denkbar, sich auch aus dem Urlaub heraus in ein Seminar hinzuschalten, um nichts zu verpassen. Das bietet sich natürlich eher für eine Vortragsveranstaltung als für einen Töpferkursus an. Schildt sieht vor allem in den Sprachkursen viel Potenzial für die Arbeit mit der Online-Plattform. Zumal auf diese Weise viel Papier gespart werden könne. Viele VHS in Deutschland nutzen diese Möglichkeit bereits heute.

Etwas anders als bisher soll das Abmeldeverfahren verlaufen. Konnte man sich bislang auch noch nach Beginn eines Kurses abmelden, wird das künftig nur noch in den Sprachangeboten möglich sein. Ansonsten endet die Abmeldefrist zehn Tage vor Kursusbeginn. Das neue Programmheft wird am 12. August verbreitet werden, wer es nicht abwarten mag, kann die Angebote schon ab dem 5. Juli online unter www.vhs-lilienthal.de einsehen und auch buchen.