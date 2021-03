Die VHS will mit Onlineangeboten den Lockdown überbrücken. (Martin Schutt/dpa)

Lilienthal. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshochschule Lilienthal-Grasberg-Ritterhude-Worpswede (VHS) stecken auch weiterhin im Lockdown und müssen somit mit Einschränkungen leben. Vieles von dem, was im Programmheft für das laufende Semester angeboten wird, musste verschoben werden, da Präsenzveranstaltungen weiterhin nicht möglich sind. Aber verschoben bedeutet auch, dass es noch Hoffnung gibt, das Programm im Großen und Ganzen durchzuziehen. Bislang, so VHS-Leiterin Martina Michelsen, habe man nur wenige Veranstaltungen wirklich absagen müssen.

Vieles werde kurzerhand als Onlinekursus angeboten. Mit einem Literaturseminar sei das schon gelungen, auch mehrere Sprachkurse würden online abgehalten, und einem Vortrag über den Rassismus in den USA konnte man auch am heimischen Computer folgen. Man habe aber weiterhin die Hoffnung auf eine baldige Freigabe von Präsenzveranstaltungen zum Beispiel in den Räumen im Murkens Hof. „Eventuell bekommen wir unser Programm dann doch noch bis zu den Sommerferien durch“, sagt Michelsen. Der späte Ferienbeginn in der zweiten Juli-Hälfte komme den Organisatoren des VHS-Angebots an dieser Stelle durchaus entgegen und schaffe Raum für Verlegungen.

Wer sich über die Bildungsmöglichkeiten informieren möchte, findet das VHS-Programm auf der Internetseite www.vhs-lilienthal.de. Darunter sind auch Veranstaltungen, die schon in Kürze beginnen sollen und für die es noch Teilnahmemöglichkeiten gibt. So bietet die VHS am 17. März einen Onlinevortrag zur „Digitalisierung der Gesellschaft“ an. Ab 19 Uhr werden Anja Höfner (Konzeptwerk Neue Ökonomie) und Tilman Santarius (TU Berlin) über die digitale Vernetzung im Alltag und die Frage diskutieren, was dies für die sozial-ökonomische Transformation der Gesellschaft bedeutet. Was bedeutet Digitalisierung beispielsweise für den Klimaschutz? Und wie hoch wird der Energiebedarf ausfallen? Wer an dieser Online-Veranstaltung des Deutschen Volkshochschulverbandes teilnehmen möchte, ist mit einem Beitrag von zwei Euro dabei.

Um niederländische Stillleben geht es dann in einem Online-Vortrag am 22. März ab 18 Uhr. Im 17. und 18. Jahrhundert erfuhr das Stillleben in Europa – besonders in Holland und Flandern – seine reichste Ausprägung. Der Vortrag mit anschließendem Gespräch widmet sich den niederländischen Malerinnen und Maler dieser Zeit. Eine Teilnahme kostet zwölf Euro.

Einen Blick in die Sterne wagt dann am 24. März ab 19 Uhr Gerald Willems von der Astonomischen Vereinigung Lilienthal. Mit einem Online-Vortrag will er seine Zuhörer in die Astronomie einführen. Er verschafft den Teilnehmern in kompakter Form einen Einblick in die Geschichte der Astronomie, in das Sonnensystem und in den Aufbau des Universums. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro.

Anmeldungen für alle Angebote nimmt die Volkshochschule telefonisch unter der Nummer 04298/ 92 92 40 entgegen.