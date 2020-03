Wendet sich per Videobotschaft an seine Schülerinnen und Schüler: Schulleiter Denis Ugurcu. (André Fesser)

Lilienthal. Mit einer Videobotschaft über das Sozialnetzwerk Instagram hat sich der Schulleiter des Gymnasiums Lilienthal, Denis Ugurcu, an seine rund 1200 Schülerinnen und Schüler gewandt. In dem rund zweiminütigen Beitrag betont Ugurcu, dass es dem Kollegium und ihm das Herz breche, die Schüler nicht in der Schule sehen zu können. Zugleich bezog er Stellung zu einer oft gestellten Frage: So werde es in dieser besonderen Lage weder Hausaufgaben noch Noten geben. Vielmehr würden die Schüler mit Übungsaufgaben ausgestattet. Sie könnten selbstverantwortlich entscheiden, ob sie das Angebot annähmen.

Eine Botschaft war ihm wichtig: „In dieser Ausnahmesituation bringt uns das Leben etwas bei, was die Schule euch nicht beibringen kann.“ Daher sollten alle Demut beweisen und lernen, in der Krise das Richtige zu tun. Das Wichtigste seien nicht Hausaufgaben oder Klausuren, sondern die Schülerinnen und Schüler selbst, ihre Familien und dass man gemeinsam als Gesellschaft durch diese Krise gehe.

So empfahl der Schulleiter seinen Schützlingen, ein schönes Buch zu lesen, ein bisschen zu zocken, also Konsolenspiele zu spielen, oder Netflix zu schauen, im Falle von Langeweile könnten sie aber auch mal in die Schulbücher blicken. Und auch wenn die Schule gerade geschlossen ist, sei man dennoch für die Schüler da. Sie könnten online jederzeit Kontakt zur Klassen- oder Vertrauenslehrern suchen: „Egal, was ist – meldet euch, und wir werden antworten.“