Auch am Gymnasium Lilienthal wird mit der Lernplattform Iserv gearbeitet. Gründer und Geschäftsführer ist Jörg Ludwig (Foto) aus Braunschweig. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Lilienthal. Nach erneuten technischen Problemen mit dem schuleigenen Server findet am Lilienthaler Gymnasium in dieser Woche kein Video-Onlineunterricht mehr über die Lernplattform Iserv statt. Schulleiter Denis Ugurcu zog am Mittwoch kurz nach Unterrichtsbeginn die Reißleine und informierte die Schüler und Eltern, dass das Angebot ausgesetzt ist. Am ersten Tag nach den Zeugnis-Ferien sollte es eigentlich losgehen mit den verpflichtenden Videokonferenzen in allen Unterrichtsfächern, doch der Server spielte erneut nicht mit. Der Schulleiter entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. „Wir gehen davon aus, dass der neue Schulserver diese Woche ankommt. Ab nächster Woche dürfte es funktionieren“, schrieb er.

Der neue Server, der das schwächelnde alte Gerät ersetzen soll, ist zwar bestellt und am Dienstag vom Anbieter verschickt worden, doch angekommen ist er an der Schule noch nicht. Der Landkreis Osterholz als Schulträger geht davon aus, dass das Gerät noch in dieser Woche eintrifft. „Alle notwendigen Vorkehrungen wurden in Abstimmung mit dem Gymnasium Lilienthal und Iserv getroffen, damit die Installation und die ebenfalls notwendige Datenmigration auf das neue Gerät schnellstmöglich stattfinden kann“, sagt Landkreissprecher Jörn Stelljes. Auf den Tag genau lasse es sich nicht vorhersagen, doch es sei realistisch, dass der neue Server im Laufe der sechsten Kalenderwoche, also ab dem 8. Februar, in Betrieb gehen werde.

Schüler sollen Aufgaben hochladen

Schon beim Start ins Distanzlernen nach dem Ende der verlängerten Weihnachtspause hatte es Probleme mit der Lernplattform Iserv gegeben. Schüler konnten die Videokonferenzen vielfach nicht nutzen, einen Programmierfehler bügelte Iserv aus. Doch wie sich herausstellte, machte auch der schulinterne Server schlapp, der den hundertfachen Zugriffen der Schülerinnen und Schüler nicht gewachsen war. Es gab Kritik, weil schon lange feststand, dass das Gerät nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht.

Trotz aller Widrigkeiten schafften es am Mittwoch durchaus einige Schüler, sich zu den vereinbarten Videokonferenzen mit den Lehrern am Bildschirm zu treffen. Andere berichten von unendlich langen Ladezeiten und Fehlermeldungen, die die Teilnahme am Online-Unterricht verhinderten. Zum Nichtstun sind die etwa 1200 Schülerinnen und Schüler jetzt übrigens nicht verdammt: Aufgaben werden über ein anderes Modul bei Iserv zur Verfügung gestellt und können dann zu Hause heruntergeladen und bearbeitet werden.