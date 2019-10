Der Hänger kippte im Seitenstreifen um, dabei kam ein Rind ums Leben. (POLIZEI)

Grasberg. Ein 41-jähriger Fahrer eines Traktors kam am Donnerstagmorgen auf der Wörpedorfer Straße (L 122) in Fahrtrichtung Tarmstedt nach ersten Erkenntnissen aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Anhänger des Gespanns war mit zehn Rindern beladen und kippte im Seitenraum um. Die Tiere flohen aus dem Anhänger und liefen teilweise auf die Fahrbahn.

Während ein Tier bei dem Vorfall ums Leben kam, musste ein weiteres Rind tierärztlich versorgt werden. Die acht übrigen Tiere blieben nach ersten Erkenntnissen unversehrt und wurden mit einem weiteren Fahrzeug zum nahegelegenen landwirtschaftlichen Betrieb zurückgebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Grasberg war vor Ort im Einsatz und unterstützte bei den Rettungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Zum Beheben des Schadens am Seitenraum der Straße rückte die Straßenmeisterei Oyten an. Die Fahrbahn musste für mehr als eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei noch nicht genau beziffert werden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.