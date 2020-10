Autohändler Heino Meyer spürt den Effekt der Steuersenkung bislang nicht. Abgesehen davon, dass sie Arbeit macht. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal/Grasberg/Borgfeld. Die reduzierte Mehrwertsteuer hat aus Sicht regionaler Händler nicht das gehalten, was sich die Bundesregierung davon versprochen hat. Seit Juli und noch bis Jahresende sind die Steuersätze von 19 auf 16 Prozent und von sieben auf fünf Prozent gesenkt. Auf diese Weise sollten Bürgerinnen und Bürger motiviert werden, in den Geschäften mehr Geld auszugeben, um so die durch die Corona-Krise entstandenen Ausfälle aufzufangen. Nach Aussagen vieler Geschäftsleute hat die Maßnahme ihre Wirkung als Umsatztreiber aber verfehlt.

Jürgen Wirth jedenfalls schüttelt den Kopf: „Es fragt mich keiner danach.“ Die reduzierte Mehrwertsteuer fungiert im Laden des Lilienthaler Fernsehtechnikers bislang nicht als Kaufanreiz. Nur eine Kundin habe ganz am Anfang drei Tage mit dem Kauf eines Radios gewartet, um drei Euro Mehrwertsteuer zu sparen. Umsatz mache er trotzdem. Schon vor der Mehrwertsteuersenkung war die Nachfrage nach Wirths Fernsehgeräten in den ersten Pandemiemonaten gestiegen, erzählt er. Den Grund kennt er auch: „Die Leute fahren nicht weg.“

Mal drei oder mal zehn Cent kämen als Mehrwertsteuerdifferenz beispielsweise für einen Pulli heraus, rechnet die Borgfelder Geschäftsfrau Brigitte Kuhnke vor. „Wir geben das nicht weiter, denn das sind minimale Beträge.“ Anfangs habe sie gedacht, es sei toll, die temporäre Mehrwertsteuersenkung weiterzureichen, aber dann habe sie gemerkt, dass die Umsetzung für ihre zwei Geschäfte „zu aufwendig“ sei. Seitens der Kunden werde in den Bekleidungsgeschäften auch nicht danach gefragt. Und inzwischen glaubt Kuhnke auch nicht mehr, dass diese kleinen Beträge als Kaufanreiz funktionieren.

„Es sind nur Cent-Beträge“, um die es geht, sagt auch die Grasberger Friseurmeisterin Melanie Chaari. „Wir haben uns diese Arbeit nicht gemacht“ und die veränderte Mehrwertsteuer nicht ins System eingegeben. Bislang habe auch kein einziger Kunde danach gefragt. Wäre die Mehrwertsteuer ganz gestrichen worden, hätte sie das unterstützt. Aber drei Prozent – „das hätte man lassen können“, kommentiert sie die zeitlich begrenzte Senkung der Mehrwertsteuer. Zumal sie in vielen Läden ihrer Branche in Sachen Preiskalkulation insgesamt einiges im Argen sieht. Dann auch noch über drei Prozent zu diskutieren, das nennt sie „absolut maßlos“.

„Arbeit ohne Ende“, kommentiert Thomas Heyer von der Grasberger Firma Finkeisen die Mehrwertsteuerumstellung und verweist vor allem auf die Arbeit mit dem Online-Shop, in dem das Unternehmen Rollläden, Markisen und Terrassenüberdachungen verkauft – „und man weiß, das kommt nochmal“. Dass die Steuerersparnis Kunden zum Kauf animiert haben könnte, stellt er in Abrede. „Wir hatten wegen Corona sowieso recht gut zu tun, weil die Leute nicht in den Urlaub gefahren sind.“

Dabei könnte die Steuersenkung gerade bei großen Anschaffungen einen spürbaren Effekt haben. Bei einem Auto für 25 000 Euro ließen sich mehr als 600 Euro sparen. „Das ist schon ein kleiner Vorteil“, sagt Heino Meyer vom Lilienthaler Autohaus Geffken. Dennoch könne die Steuersenkung bislang nicht als Kaufanreiz gelten. „Der Mehrwert durch mehr Geschäfte ist für uns ausgeblieben.“

Firmenkunden sei der Mehrwertsteuersatz egal, lediglich Privatkunden könnten darin einen Vorteil sehen, begründet Meyer. Allerdings gebe es sowieso schon Rabatte und Sonderpreise, und viele Autokäufe seien auch schon vor dem Juli und damit vor dem Start der Senkung geplant gewesen. Der reduzierte Mehrwertsteuersatz sei somit nur zum „Bonbon obendrauf“ geworden. „Ich weiß nicht, was die Bundesregierung sich davon erhofft hat“, sagt Meyer. Für den Autohändler jedenfalls habe es mehr Aufwand bedeutet – der „einige Tausend Euro“ gekostet habe –, den veränderten Mehrwertsteuersatz im Betriebssystem einzupflegen. Und am Jahresende müsse man das wieder rückgängig machen.

Zurückhaltend äußert sich bislang der Steuerfachmann der IHK Stade, Arne Reinecker, auf Nachfrage unserer Redaktion. Noch gebe es keine belastbaren Informationen zum Effekt der Steuersenkung. Die Industrie- und Handelskammer wolle das Ende des Jahres abwarten, um eine Bewertung vorzunehmen. Eines könne er aber schon mal feststellen: Das Klagen über die Umstellung der Kassen- und Buchhaltungssysteme sei verstummt. Einige Händler und Handwerker gäben die Mehrwertsteuersenkung an ihre Kunden weiter, andere behielten sie als Vorteil für sich. „Das ist ihr gutes Recht“, so Reinecker.

Bislang könne die IHK in der großen Breite noch nicht erkennen, dass die Senkung der Mehrwertsteuer ihr Ziel erfülle, und seitens des Einzelhandels habe die IHK nicht gehört, dass dieser damit den entscheidenden Sprung nach vorne getan habe. Reinecker kann sich nach eigener Aussage vorstellen, dass Verbraucher hochpreisige Waren wie Autos oder die sogenannten Weißwaren sowie Handwerkerleistungen deswegen vorziehen. Doch er gibt auch zu bedenken: Werde wegen der Ersparnis in diesem Jahr ein Neuwagen angeschafft, ist das ein Auto, das im nächsten Jahr nicht gekauft wird. „Wir warten auf andere Maßnahmen“, fasst der Kammervertreter zusammen.

Zur Sache

„Die Mehrwertsteuer-Senkung bleibt bestenfalls gute Absicht.“ Sie habe „in zu wenigen Fällen wirklich Entlastung gebracht“, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Und: „Eine bessere Möglichkeit, um Verbraucher direkt zu entlasten, wäre beispielsweise eine stärkere Absenkung der Stromkosten oder ein höherer Kinderbonus.“