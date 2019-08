Valeriya Shishkova und Di Vanderer spielen im Cultimo traditionelle jiddische Lieder und Klezmer. (Cultimo Kuhstedtermoor)

Landkreis Rotenburg. Mit einem vielfältigen Programm geht das Cultimo in Kuhstedtermoor in das dritte Quartal des Jahres. Das Angebot reicht von Kinoabenden über Wanderungen bis hin zu Konzerten.

„Das Cultimo wandert“ lautet das Motto am Donnerstag, 22. August, von 15 bis etwa 18 Uhr. Im Naturschutzgebiet „Heilsmoor“ erwartet die Wanderfreunde eine großflächige baumfreie Moorlandschaft mit viel Ruhe und außergewöhnlicher Flora und Fauna. Der 12 Kilometer lange Rundweg führt um das Moor herum. Treffpunkt ist der Waldparkplatz links an der K23, Vollersode in Richtung Steden. Zu einer Wanderung auf dem „Ostepfad“ geht es am Donnerstag, 26. September, durch eine unberührte Flusslandschaft. Die elf Kilometer lange Rundwanderung startet ab 15 Uhr vom Parkplatz Granstedt. Für beide Termine gilt: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei schlechtem Wetter sollten Interessierte den Wanderführer Wolfgang Eckel unter der Telefonnummer 0 47 47 / 8 73 08 21 anrufen, da die Wanderung dann möglicherweise ausfällt.

Elke Oppermann und Elisabeth Lohof sind nach sieben Jahren wieder einmal im Cultimo zu Gast. Am Sonnabend, 24. August, 20 Uhr, heißt es „Schlager, Schnulzen, Country und mehr“. Das Duo ist laut Veranstalter ein Garant für gute Stimmung - mit nur einer Gitarre, zwei Stimmen und einem Koffer voll mit Evergreens zwischen 1920 und heute. Bei ihren Auftritten gehören neben den Coversongs auch zahlreiche, teils anstößige Sprechtexte dazu. Dabei werden Spontanität und Einbeziehung des Publikums großgeschrieben. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Wer Lust hat, mit anderen gemeinsam zu singen, findet am Dienstag, 3. September, ab 19 Uhr, Gelegenheit dazu. Das offene Treffen richtet sich an alle, die entspannt alte und neue Lieder anstimmen möchten. Wer mag, kann sein Instrument mitbringen. Einige Songtexte liegen aus, für mitgebrachte Textkopien ist das Cultimo dankbar.

Mit jiddischen Liedern und Klezmer geht es am Sonnabend, 7. September, weiter. Valeriya Shishkova und „Di Vanderer“ spielen sowohl traditionelle jiddische Lieder und Klezmer als auch zeitgenössische Kompositionen nach Texten klassischer und moderner jiddischer Autoren. Zu ihrem Repertoire gehören auch eigene Kompositionen nach Gedichten der israelischen Dichter Lev Berinsky und Michoel Felsenbaum. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 12 Euro pro Person.

Das Moorkino zeigt am Freitag, 20. September, um 20 Uhr den Film „Astrid“. Der Film illustriert das Leben der Autorin Astrid Lindgren aus Schweden. Lindgren hat viele Werke veröffentlicht, darunter auch die Kinderbuchreihe „Pippi Langstrumpf“. Im Alter erhält sie zahlreiche Briefe von ihren kleinen Fans, deren Fragen sie an ihre eigene Kindheit in Småland und ihre darauffolgenden Erfahrungen zurückdenken lassen. Als junge Frau verliebt sie sich in einen älteren Mann, der sich kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes von ihr scheiden lässt. Der Eintritt ist frei. Das Cultimo freut sich über Spendengelder.

Durchs wilde Kurdistan

„Durchs wilde Kurdistan“ - der Designer und Fotograf Wolfgang Felgendreher berichtet am Sonnabend, 28. September, in seinem Multivisionsvortrag von seiner Radreise im Frühsommer 2013, die ihn vom Schwarzen Meer, vorbei am Berg Ararat, durch die Türkei, über den gesamten Balkan zurück nach Deutschland führte. Zehn Wochen war er unterwegs und über 5000 Kilometer standen auf dem Fahrradcomputer. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Kartenreservierungen sind unter events@cultimo-kuhstedtermoor.de oder unter Telefon 04763 / 62 81 83 möglich. Zu jeder Veranstaltung bietet die Cultimo-Küche themenbezogene Speisen an. Da die Nachfrage oft groß ist, bittet das Cultimo-Team um rechtzeitige Absagen, damit nicht grundlos Besucher an der Abendkasse abgewiesen werden müssen. Reservierungen sind nur bis spätestens 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn gültig. Spontane Besucher sind willkommen.