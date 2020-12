Ab 2021 werden im Landkreis Rotenburg weitere Glasfaserkabel verlegt. (Uwe Anspach/dpa)

Landkreis Rotenburg. Wer beispielsweise in der Langen Straße in Vorwerk wohnt, im Weideweg in Buchholz oder im Hammeweg in Tarmstedt, muss mit einer relativ langsamen Internetanbindung zurechtkommen. Die Bandbreite liegt in diesen Gebieten unter 30 Megabit pro Sekunde. Doch Besserung in Form von Glasfaseranschlüssen ist in Sicht. Wie der Landkreis mitteilt, hat er jetzt Fördergelder in Millionenhöhe von Bund und Land für den Gigabit-Ausbau zugesprochen bekommen. In der Samtgemeinde Tarmstedt soll der Ausbau 2022 erfolgen, in einigen Bereichen bereits im ersten Quartal.

Das Vergabeverfahren für die Umsetzung sei inzwischen abgeschlossen, den Zuschlag habe die EWE TEL aus Oldenburg erhalten. Vorgeschaltet war ein europaweites Ausschreibungsverfahren mit detaillierten Auflagen, wie der Landkreis mitteilt. Für rund 39 Millionen Euro werde das Unternehmen den weiteren Gigabit-Ausbau in den so genannten weißen Flecken realisieren. 35 Millionen Euro kommen dabei aus den Fördertöpfen von Land und Bund sowie Landkreis und Gemeinden. Insgesamt werden rund 3700 Gebäude im gesamten Kreisgebiet mit hochleistungsfähiger Glasfaser ausgestattet und können somit in Zukunft gigabitfähige Anschlüsse nutzen. Die notwendige kommunale Kofinanzierung teilen sich der Landkreis und die Städte und Gemeinden zu je 50 Prozent. Insgesamt 130 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren im Kreisgebiet für den Breitband- und Mobilfunkausbau verbuddelt werden.

Mit diesem Projekt werde die langjährige Breitbandstrategie im Landkreis fortgesetzt, so Landrat Hermann Luttmann. Perspektivisch solle aber auch der Ausbau in den so genannten grauen Flecken mit einer Versorgung von über 30 Mbit/s fortgeführt werden. Dieser werde bislang nicht von Land und Bund gefördert, laut Luttmann ein Fehler: „Seit mehr als zwei Jahren fordere ich den Wegfall der Fördergrenze von 30 Mbit/s, damit wir im Landkreis einen flächendeckenden Glasfaserausbau realisieren können. Leider ist der Bund bisher nicht bereit gewesen, hierfür die rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Die jetzt angekündigte neue Grenze von 100 Mbit/s kommt für dieses Projekt eindeutig zu spät.“

Laut EWE ist als Baubeginn je nach Witterung das erste Quartal 2021 vorgesehen. Aufgrund der bereits sehr guten Versorgung im Landkreis seien die Ausbaugebiete sehr kleinteilig und zum Teil weit verstreut. Alle Haushalte in den Fördergebieten werden daher in den nächsten Tagen ein erstes Informationsschreiben der EWE erhalten. Rechtzeitig vor Baubeginn erfolgten dann weitere Informationen darüber, wann und wie ein entsprechender Auftrag für den Glasfaserhausanschluss erteilt werden kann. Der Hausanschluss ist in einem festgelegten Zeitraum vor Baubeginn kostenlos. Wer sich erst später entscheide, könne trotzdem einen Anschluss an das Glasfasernetz erhalten, müsse die Anschlusskosten jedoch selber tragen, so EWE-Projektleiter Marc Eden.

Insgesamt werde es rund zweieinhalb Jahre dauern, bis alle Gebäude einen Glasfaseranschluss haben. Planmäßig solle der Ausbau bis zum Sommer 2023 abgeschlossen sein. Dass so viele Millionen an Steuergeldern in den Netzausbau fließen, erklärt EWE-Sprecher Eden so: Trotz des sehr gut ausgebauten Netzes sei die weitere Erschließung für das Unternehmen alleine nicht wirtschaftlich umsetzbar, weshalb hier die vom Landkreis eingeworbenen Fördergelder genutzt würden. Weitere Informationen zu den geplanten Ausbauzeiträumen sind auf der Internetseite des Landkreises unter www.lk-row.de/breitband zu finden.

Zur Sache

Der Plan für Tarmstedt

Fürs erste Quartal 2022 ist in der Samtgemeinde Tarmstedt der Glasfaserausbau in Vorwerk (Lange Straße), Buchholz (Weideweg) und Westertimke vorgesehen. Fürs zweite Quartal hat sich der Netzbetreiber EWE mehrere Bereiche in Tarmstedt vorgenommen, unter anderem den Hammeweg, außerdem Breddorf und Kirchtimke. Ein anderer Abschnitt in Breddorf ist fürs dritte Quartal vorgesehen, und Hepstedt und Bülstedt stehen fürs vierte Quartal im Ausbauplan.