Vor Jahren wurde von Borgfeld aus die Straßenbahnlinie 4 nach Lilienthal verlängert. Das Ökoausgleichsprojekt ist bis heute nicht umgesetzt. (Hans-Henning Hasselberg)

Seit über 20 Jahren gibt es die Idee, am Borgfelder Kreuzdeich eine Ökoausgleichsfläche zu schaffen. Der Weg dahin ist lang und beschwerlich. Und er ist längst nicht zu Ende. Denn kurz nach Baubeginn werden die Arbeiten am Kreuzdeich schon wieder gestoppt. Die Umsetzung des gesetzlich festgeschriebenen Deals, bauliche Eingriffe in die Natur wieder auszugleichen, muss weiterhin warten. Wie lange, ist offen. Skandal!, rufen Ökologen. Und sie haben recht.

Für Projektkritiker sind die geplanten Ausgleichsmaßnahmen längst Pläne von gestern. Sie fragen sich: Soll mitten im Naturschutzgebiet Wümme-Wiesen ein Stauwerk gebaut und ein 31 Meter langes Stahlrohr in einen intakten Deich gebohrt werden, um eine Überschwemmungsfläche mit Wümmewasser zu befüllen? Ist das Ausgleich? Viele wehren sich dagegen, Natur auf diese Weise zu bebauen.

Mag sein, dass die alten Pläne gut begründet sind, aber 14 Jahre nach Herausgabe des Bebauungsplanes kennt niemand diese Gründe mehr. Kompensiert werden sollen unter anderem Borgfelder Baugebiete, die vor 20 Jahren entstanden sind. Der Bau eines Teilstücks der Autobahn 281, die Anbindung der Ortsentlastungsstraße Lilienthal, der Bau der Straßenbahnlinie 4 nach Lilienthal – all das ist lange her. Zu lange.

Kritik an dem Projekt gibt es von Anfang an. Blickt man auf die Geschichte der geplanten Kompensationsmaßnahme am Kreuzdeich zurück, so reiht sich Hindernis an Hindernis. Eigentümer wollen ihre Grundstücke an der Wümme nicht verkaufen, die Behörden drohen mit Zwangsenteignung. Bürgerinnen und Bürger verstehen die Maßnahme nicht – „da ist doch schon Natur“, sagen sie. Ökoaktivisten wollen Industriebrachen renaturieren – und keine Grünflächen. Jetzt beklagt der Deichverband, dass es schlicht keine Rohstoffe gibt, um die 20 Hektar große Überschwemmungsfläche einzudeichen. Seit über einem Jahr fehlt eine Million, um das Projekt zu stemmen. Ausgeglichen klingt das nicht.