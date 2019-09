Jochen Semken, Cornelia Lihl, Dieter Viefhues, Almut Schmidt, Robert Kirchner und Hans-Gerhard Kulp (von links) planen für den weltweiten Aktionstag am 20. September. (Lars Fischer)

Worpswede. „Nach dieser Erde wäre da keine“ – dieser Kanon soll zum Ende des weltweiten Klimastreiktags am Freitag, 20. September, in Worpswede erklingen, auf Deutsch, Spanisch und Türkisch. Bis dahin ist aber noch viel Arbeit zu tun, und auch an dem Tag selber soll das gemeinsame Singen nur den Abschluss unter einer Reihe von Aktivitäten bilden. Der globale Aktionstag ist von der Fridays-For-Future-Bewegung initiiert, im Künstlerdorf sind es aber vor allem Erwachsene und Ältere, die den Impuls der Jugendlichen aufnehmen.

Neben Funktionsträgern wie Jochen Semken (Unabhängige Wählergemeinschaft), Dieter Viefhues (Grünen-Stammtisch), Robert Kirchner (Nabu) und Hans-Gerhard Kulp (BUND) sind es vor allem Worpsweder Bürgerinnen und Bürger wie Cornelia Lihl oder Almut Schmidt, die die Aktion angeschoben haben. Es hat sich eine lockere Runde gebildet, die sich immer sonnabends gegen 12 Uhr im Bioladen Moorrübe zum Kaffee trifft und findet, auch ihre Generation müsse aktiv werden. Die Gruppe versteht sich als überparteilich; jeder, der das Thema voranbringen möchte, sei willkommen.

Ohne große Werbung waren schnell rund 40 Menschen zusammengekommen. Gerade ein Ort wie Worpswede, wo Landschaft und Natur von jeher zentrale Themen sind, müsse sich für den Klimaschutz einsetzen, finden sie. Und so machen manche Aktivisten im vergleichsweise reifen Alter ihre ersten Erfahrungen, was es bedeutet, eine Demonstration zu organisieren und bei den Behörden anzumelden. Der Vorlauf von knapp fünf Wochen ist dabei mehr als knapp.

So steht die genaue Route des Zugs auch noch nicht fest. Vereinbart ist, dass man sich ab 14 Uhr auf der Wiese gegenüber des Edeka-Markts an der Osterweder Straße trifft und dann ab 15 Uhr gemeinsam zum Albert-Reiners-Platz zieht. Unterwegs soll der Zug mehrfach anhalten, damit kurze Ansprachen zu verschiedenen Themen wie Mobilität, Moor, Verpackungsmüll, Energie oder Landwirtschaft gehalten werden können. Ein Trecker zieht eine kleine, mobile Bühne. Unterwegs soll es Beiträge weiterer Beteiligter geben, so hat unter anderem auch der Worpsweder Museumsverbund seine Teilnahme signalisiert. Das Bildungszentrum Hüttenbusch beteiligt sich mit einem plastikfreien Schulfrühstück an diesem Tag.

Demo soll nur ein Auftakt sein

Eine große Abschlusskundgebung ist nicht geplant, aber dafür eine Aktion, die Spuren hinterlassen soll. Ein rund drei Meter großer Fuß soll den CO2-Abdruck, den die Menschheit in der Welt hinterlässt, symbolisieren. Er wird gerade aus Drahtgeflecht und Pappmaché im Atelier von Bildhauer Christoph Fischer gebaut. Am Aktionstag wird er vor das Alte Rathaus gestellt und bewegt. Dabei soll sich eine zunächst schwarze Unterlage in viele bunte Puzzlestücke verwandeln. Der Fuß soll nach dem Tag stehen bleiben, und auch die Aktionen sollen weiter gehen. Für die Initiatoren ist die Demonstration erst der Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen. So sind Vorträge geplant, und auch ein Internetauftritt soll folgen. Wichtig ist der Gruppe vor allem eines: Es werde buchstäblich Zeit, jetzt in die Füße zu kommen. „Wir haben eine Fünf-vor-zwölf-Situation“, sagt Cornelia Lihl.