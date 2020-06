Weil die Trennung des Mülls im Büro genauso selbstverständlich werden soll wie zu Hause, setzen Jörg Angerstein und Heike Worgulla von der Hans-Wendt-Stiftung ab sofort auf neue farbige Mülleimer. Die kennt man auch aus dem eigenen Haushalt. (Sabine von der Decken)

Borgfeld. „Gerade als Stiftung und Kinder- und Jugendhilfeträger haben wir die Verantwortung, uns um Nachhaltigkeit zu kümmern“, sagt Jörg Angerstein, Vorstand der Hans-Wendt-Stiftung und Geschäftsführer. Denn es sei ihre Aufgabe und Stiftungsgedanke, sich der Zukunft zuzuwenden, damit Kinder in einer intakten Umwelt aufwachsen können. Kinder- und Jugendhilfe ist vom Grundverständnis sozialpädagogisch ausgerichtet, so Angerstein, und damit auf Langfristig- und Nachhaltigkeit ausgerichtet. „Jeder muss seinen eigenen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten“, so Angerstein. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, hat sich die Hans-Wendt-Stiftung der Aufgabe gestellt, Nachhaltigkeit durch Energieeinsparung und Ressourcenschonung in ihrem Büroalltag, in den Kindertagesstätten der Einrichtung wie auch auf der Kinder- und Jugendfarm zu leben.

Es gebe viele kleine und große Stellschrauben und Möglichkeiten, um nachzujustieren, stellt Angerstein fest. Nicht immer sind es die großen, spektakulären Maßnahmen, die Ergebnisse bringen. Gerade angekommen sind die neuen gelben und blauen Mülleimer, die die Mitarbeiter im Büro zur besseren Mülltrennung animieren sollen. Zu allererst aber geht es um Müllvermeidung, sagt Angerstein. Vermeiden, verwerten, beseitigen, das ist die Reihenfolge, in der im Bereich Abfall in der Hans-Wendt-Stiftung ab sofort gedacht wird. Warmwasseraufbereitungsgeräte werden mit einer Zeitschaltuhr versehen oder durch energiesparende Modelle ersetzt, eine standardisierte Raumtemperatur wird festgelegt und Toiletten mit Spartasten versehen, aber auch bei Printprodukten werden Umweltstandards eingeführt. Mitarbeiter wurden in den vergangenen Wochen sensibilisiert und die Haustechnik geschult, alles, um achtsamer mit den Ressourcen umgehen zu lernen. Durch Corona erfuhr die Stiftung den Mehrwert von Videokonferenzen. „Der CO2-Ausgleich bei allen Dienstreisen über eine Klima-Kollekte ist relativ einfach“, so der Vorstand der Hans-Wendt-Stiftung. Sie würden zwar etwas teurer, aber es bestehe dadurch die Möglichkeit, dass die Notwendigkeit anders überdacht werde.

Mit einer noch in diesem Jahr installierten Solaranlage will die Hans-Wendt-Stiftung am Lehester Deich bei der Stromgewinnung auf erneuerbare Energien setzen und öffentliche Stromtankstelle werden. „Wir fangen an, in E-Mobilität zu denken“, sagt Angerstein, der die Firmenflotte peu á peu umstellen will. Ein E-Auto ist bereits bestellt, jetzt hängt es nur noch am Liefertermin. Alles in allem soll über den Strom aus der Sonne ein Wirkungsgrad von 71 Prozent erzielt werden. „Klimaschutz heißt nicht gleich, viel Geld auszugeben“, so Angerstein, der mit den Maßnahmen nicht nur Betriebskosten, sondern auch den CO2-Ausstoß minimiert.

Auf großes Interesse unter den 400 Mitarbeitern, die an 39 Standorten tätig sind, stieß die Idee der Einführung des Jobfahrrades. Damit will die Stiftung den Mitarbeitern die Entscheidung, ihren Arbeitsweg mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen, versüßen. Die Stiftung schließt mit den Mitarbeitern, deren Eigenanteil weniger als 50 Euro pro Monat beträgt, Leasingverträge inklusive Versicherung ab. Wie bei anderen Leasingverträgen geht das E-Bike nach drei Jahren in den Besitz des Mitarbeiters über oder er bekommt ein neues Jobfahrrad.

„Wir wollen aktiver werden und aktiver trennen“, so die Idee, die hinter den kleinen blauen und gelben Mülleimern, die den Tonnen der Stadtreinigung stark ähneln, steht. "Denn was zu Hause eine Selbstverständlichkeit ist, wird im Büro anders gehandhabt“, stellen Jörg Angerstein und Heike Worgulla vom Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Hans-Wendt-Stiftung fest.

Auch auf dem weitläufigen Außengelände am Lehester Deich ist Nachhaltigkeit in Form eines Grünen Klassenzimmers, einer Streuobstwiese, eines Bienenhotels, von Nistkästen bis zur Anlage einer Blumenwiese Thema. Der aus dem Obst der Streuobstwiesen produzierte Apfelsaft soll nicht nur den Mitarbeitern zugute kommen, sondern könne in der Hans-Wendt-Stiftung käuflich erworben werden, heißt es. Das gelte auch für den Honig aus den hauseigenen Bienenstöcken.

In ihren Kindertagesstätten strebt die Hans-Wendt-Stiftung eine CO2-Einsparung von 30 Prozent an. Das durch das Projekt „Enerkita“ entwickelte Energiesparmodell, so Heike Worgulla, sensibilisiere die Kitamitarbeiter wie auch die Kinder für das Thema Klima- und Ressourcenschutz. Das Ziel sei es, erklärt Angerstein, die neu eingeführten Maßnahmen nicht allein auf die Einrichtung am Lehester Deich zu begrenzen, sondern in allen Einrichtungen der Hans-Wendt-Stiftung umzusetzen.