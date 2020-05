In der Region sind mehrere tausend Menschen in Kurzarbeit. (Jens Büttner/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Corona-Krise hinterlässt ihre Spuren am Arbeitsmarkt. Vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Einzelhandel und der Zeitarbeit sind Arbeitsplätze verloren gegangen. Laut Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven sind die Arbeitslosenzahlen deutlich gestiegen. Auch im Landkreis Osterholz. Dort waren im April mit 2352 Personen 295 Menschen mehr arbeitssuchend gemeldet als im März. Zum Vorjahresmonat ist dies ein Plus von 341 Arbeitslosen. Die Arbeitslosenquote für Osterholz ist von 3,4 Prozent (März) auf 3,9 Prozent (April) gestiegen. Den Suchenden stand zudem ein geringerer Bestand an Arbeitsstellen gegenüber: Er schrumpfte um 184 auf 501 Stellen. Und Osterholzer Arbeitgeber meldeten der Agentur nur 61 neue Stellen; 58 weniger als vor einem Jahr.

Im Landkreis Rotenburg ist die Zahl der Arbeitslosen um 378 auf 3592 angestiegen – das sind fast 12 Prozent mehr als Ende März. Die Arbeitslosenquote wuchs um 0,4 Punkte auf 3,9 Prozent. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt zeige sich auch an der Kurzarbeit, berichtet die Agentur für Arbeit. Während im März 144 Betriebe im Kreis Rotenburg Kurzarbeit für insgesamt 2369 Beschäftigte angezeigt hätten, seien bis zum 26. April schon 15 775 Menschen in 1102 Unternehmen in Kurzarbeit gewesen.

Um 109 auf 1968 gestiegen ist im Landkreis Rotenburg die Zahl der Langzeitarbeitslosen. Sie sind seit einem Jahr oder länger ohne Job und werden vom landkreiseigenen Jobcenter betreut und vermittelt. Um 114 auf 4448 angestiegen ist im April die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zwischen 15 und 65 Jahren, die im Hartz-IV-Bezug sind. In der Samtgemeinde Tarmstedt sind derzeit 146 von 7109 Einwohnern in dieser Altersgruppe von staatlicher Stütze abhängig. Vor einem Monat waren es noch 137 von 7050 Personen.