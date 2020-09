Zu mehreren Unfällen kam es am frühen Dienstagmorgen an der Autobahnauffahrt Stuckenborstel. (POLIZEI)

Stuckenborstel. Zu einer ganzen Reihe von Unfällen ist es am frühen Dienstagmorgen im Bereich der Autobahnauffahrt Stuckenborstel in Fahrtrichtung Bremen gekommen. Grund für die Kollisionen im Berufsverkehr war laut Polizei die verkürzte Einfädelungsspur, die im Rahmen einer geplanten Baustelle zur Fahrbahnerneuerung eingerichtet werden musste.

In den kommenden Tagen werden in diesem Bereich drei Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Bremen an den rechten Fahrbahnrand verschwenkt. Aufgrund dieser für einige Verkehrsteilnehmer veränderten Situation ereigneten sich gleich mehrere Unfälle, bei denen es glücklicherweise beim Blechschaden blieb, so die Beamten. Gegen 5.30 Uhr krachte es zum ersten Mal. Ein bislang noch unbekannter Fahrer kollidierte mit seinem Sattelzug mit dem Opel Astra einer 51-Jährigen aus Sottrum. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Ein paar Minuten später stießen zwei Sattelzüge an gleicher Stelle seitlich zusammen. Gegen 7 Uhr kam es zu einem Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 47-Jähriger aus dem Kreis Rotenburg hatte mit seinem VW Sharan von der Einfädelungsspur auf die Autobahn fahren wollen. Aus Unachtsamkeit kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 58-Jährigen. Durch Trümmerteile wurde in der Folge der BMW eines Bremervördes beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren 10 000 Euro.

Auch in den nächsten Tagen wird diese Situation die erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer fordern. Deshalb bittet die Autobahnpolizei vor allem Menschen, die die gewöhnliche Auffahrt in Richtung Bremen erwarten, sich auf die veränderte Situation einzustellen.