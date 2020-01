Karen von Grote ist die Teilhabeberaterin in Lilienthal. (Maximilian von Lachner)

Karen von Grote: Absolut. In unseren Beratungsgesprächen geht es häufig um das Thema Arbeit und wie schwierig es für Menschen mit einer Behinderung ist, eine Stelle auf dem regulären Arbeitsmarkt zu finden. Es gibt schlicht zu wenige. Unternehmen tun sich nach wie vor schwer, mehr Menschen mit Behinderungen einzustellen. 25 Prozent der Firmen, die nach dem Gesetz eigentlich Schwerbehinderte beschäftigen müssten, tun das nicht und zahlen stattdessen eine Ausgleichsabgabe. Der Anteil ist seit Jahren unverändert geblieben.

Die meisten Arbeitgeber sagen, sie würden ja gerne jemanden mit Behinderung einstellen, doch befürchten, demjenigen dann nicht mehr kündigen zu können. Das ist die große Angst, entspricht aber nicht der Tatsache. Wenn ein Arbeitgeber sagt, es geht nicht mehr, dann wird in der Praxis niemand verlangen, dass das Arbeitsverhältnis auf ewig aufrecht erhalten werden muss.

Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, schlägt dazu zweierlei vor. Einerseits findet er, dass Arbeitgeber besser unterstützt und ihre Ansprechpartner klarer definiert werden müssten. Andererseits hält er aber auch die aktuell zu zahlende Ausgleichsabgabe für zu niedrig. Heute muss ein Arbeitgeber, der trotz Verpflichtung keine Stelle für Schwerbehinderte schafft, bis zu 320 Euro monatlich zahlen. Der Vorschlag lautet, dass es mindestens 650 Euro sein sollten. Ich persönlich finde, dass alle Seiten mehr miteinander kommunizieren müssen, um Schwellen abzubauen.

Die Teilhabeberatung kann keine Arbeitsplätze vermitteln. Das ist nicht ihre Aufgabe. Wir können den Ratsuchenden aber Möglichkeiten und Ansprechpartner nennen und ihnen helfen, sich über ihre Wünsche und Ziele Klarheit zu verschaffen. Und wir geben Tipps, worauf sie achten müssen. Manches ist wichtig zu wissen, ehe man sich zum Beispiel an die Agentur für Arbeit wendet.

Man muss da unterscheiden: Wenn Menschen als erwerbsunfähig eingestuft werden und sie nicht mehr als drei Stunden täglich arbeiten können, dann ist die Agentur für Arbeit außen vor. Dort kümmert man sich um alle, die in der Lage sind, länger zu arbeiten. Geklärt wird dort auch, ob der Arbeitssuchende Bedarf an einer Weiterqualifizierung hat, ob und welche Unterstützung am Arbeitsplatz nötig ist. Auch Praktika werden angeschoben.

Ein Großteil von ihnen kommt in Werkstätten für behinderte Menschen unter. Diese bilden eine Art Pool für alle Betroffenen, mit dem Nachteil, dass nicht mehr groß unterschieden wird, ob es überhaupt das individuell passende Angebot ist. Vor allem die Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen, deren Zahl steigt, fühlen sich in den Werkstätten meist nicht gut aufgehoben.

Diese Menschen fühlen sich oft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt überfordert, würden aber dennoch gerne tagesstrukturierende Tätigkeiten ausführen. Auch für diese Klientel ist das seit 2018 im Bundesteilhabegesetz aufgenommene „Budget für Arbeit“ entwickelt worden, um den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Aber auch hier mangelt es an möglichen Arbeitsplätzen. Es gibt zum Teil auch niedrigschwelligere Angebote, die sogenannte Zuverdienstbeschäftigung, doch hierfür sind die gesetzlichen Grundlagen ab 2020 nicht geklärt.

Die Fragen stellte Lutz Rode.

Zur Person

Karen von Grote leitet seit Oktober 2018 die unabhängige Teilhabeberatungsstelle Aller-Weser-Wümme in Lilienthal. Sie ist ausgebildete Sozialpädagogin und Juristin. Zusammen mit ihrer Kollegin Christiane Stöckler kümmert sie sich um die Beratung von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige. Das Büro befindet sich in der Hauptstraße 82 über der neuen Rossmann-Filiale, Telefon 04298/9310185.