Katrin Schütte, Birte Hölscher und Tania Isabel Block (von links) bei der Hängung für die Kulturpreis-Ausstellung, die ab diesem Sonntag virtuell besucht werden kann. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Birte Hölschers „Begegnungen“ mit dem von der Volksbank Osterholz Bremervörde ausgelobten Kulturpreis hätten unterschiedlicher kaum ausfallen können. Als die Jury sie 2016 zur Gewinnerin kürte, hatte sie das Thema „Wir-Gefühl“ mit dem Gemälde „Das Volk 1989“ umgesetzt, das eine euphorische Menge bei der Eroberung der Berliner Mauer zeigt. Über 200 Gäste wohnten der Preisverleihung auf Gut Sandbeck bei. Vier Jahre danach ist die Worpswederin in der Galerie des Kunstvereins erneut geehrt worden, diesmal fast unter dem völligen Ausschluss der Öffentlichkeit, und das Pandemie-Geschehen spiegelte sich auch in ihrer zum Thema „Begegnungen“ gelieferten Arbeit wider, mit der sie das Preisgericht für sich gewann. Birte Hölscher stellte ein Selfie vor, dazu einen Spiegel nutzend: nur sie und ihr Smartphone, die Fotografin im Hintergrund, fast verdeckt. Titel: „Me, myself and i(Phone)“. Auf welche Weise sie denn dazu inspiriert worden sei, lautete eine während der Hängung der Exponate für die Ausstellung des Kunstvereins gestellte Frage. Antwort: „Ich habe mich für das Phänomen der Nicht-Begegnung interessiert, das für den Corona-Alltag prägend geworden ist.“

Auch Volksbank-Vorstandsmitglied Jan Mackenberg kam in seiner kurzen Ansprache nicht umhin, auf das „virulente“ Thema des Ausgeschlossenseins und der Beschränkungen einzugehen. „Gerade in diesen Zeiten war es uns wichtig, ein Zeichen für Kunst und Kultur zu setzen.“ Nach dem Motto: besser weniger als nichts. Er wünschte Künstlern und Kunstverein möglichst viele Besucher der virtuellen Ausstellung „Die Preisträgerinnen“, für die als offizieller Eröffnungstermin Sonntag, 10. Januar, 11.30 Uhr, genannt wird. Aus den bekannten Gründen sind in der Galerie keine „Präsenz“-Rundgänge möglich, aber es gibt eine ausführliche Dokumentation, die über die Internetseite des Kunstvereins (www.kunstverein-osterholz.de) verbreitet wird.

Einem Affen in die Augen schauen kann man bei diesem Bild von Tania Isabel Block. (Christian Kosak)

Der Film zeigt 14 Bilder und Skulpturen der drei Preisträgerinnen. Neben Birte Hölscher sind es Katrin Schütte und Tania Isabel Block. Katrin Schütte, Vorsitzende des Kunstvereins, hat den zweiten Platz mit ihrem Objekt „Bebauung“ geholt. Dabei handelt es sich um zwölf gefaltete „Häuser“, die aus auf Transparentpapier gestalteten Entwurfsplänen „gebaut“ worden sind. Mit der „Gegenständlichkeit“ dieser Arbeit habe sie das Preisgericht und ihn selbst zunächst ein wenig verwirrt, verriet Mackenberg. Man habe das halt nicht mit der auch kunstpädagogisch wirkenden Heilshornerin identifizieren können. Katrin Schütte malt bevorzugt mit Öl oder Acryl auf Leinwand.

Die Schöpferin der Falthäuser selbst wollte mit den auf einem Podest aufgereihten und unter einem gemeinsamen Glasdach „vereinheitlichten“ Objekten auf die Isolation aufmerksam machen, die aus dem verordneten Rückzug aus dem öffentlichen Raum mit den dort lauernden Ansteckungsgefahren entstehen kann. „Man muss den Schritt nach draußen wagen, um in Begegnung zu treten“, erklärte Katrin Schütte.

„Tierische“ Plastiken

Tania Isabel Block hat den Publikumspreis über ein digitales Voting, zu dem die Volksbank aufgerufen hatte, zugesprochen bekommen. Die Bremerin, bis vor Kurzem geschäftsführende Gesellschafterin einer Event- und Promotionagentur, zeigte sich hocherfreut über das „Feedback“ zu ihrer überhaupt ersten Bewerbung um einen Preis. Ihr Atelier befindet sich in Grasberg, bei ihrer Mutter, die dort die Galerie im Moor führt. Tania Isabel Block hat das Thema Begegnungen in realistischer Manier umgesetzt. Auf dem Acrylgemälde ist ein Moment festgehalten, den sie von ihrem Partner und ihrem Sohn vor der Treppe eines Museums einfing. Beide tragen einen Mundschutz und haben den Blick voneinander abgewandt, um sich auf ihr Handy zu konzentrieren: ein Symbol der inzwischen Alltag gewordenen kontaktlosen Begegnung.

Mackenberg war positiv überrascht von den „unterschiedlichsten Facetten“ des Schaffens der drei Künstlerinnen, die durch die Ausstellung hervorgebracht werden. „Es sind ganz andere Arbeiten darunter als die für den Kunstpreis eingereichten.“ Das gilt für die leuchtenden Farben der Bilder Katrin Schüttes, in die man „sich versenken kann“, wie die neue Pressesprecherin des Kunstvereins, Britta Rath, fand. Aber ebenso für die „tierischen“ Plastiken Tania Isabel Blocks. Gleich neben Wasserbüffeln, die die Publikumspreisträgerin in Acryl auf Leinwand gebannt hat, steht ein kleiner Bison, den die Bremerin aus geschredderter Pappe geformt hat. Der Recycling-Gedanke ist ihr wichtig. Auch der von ihr geschaffene Hahn besteht größtenteils aus Rinde, der Sockel, auf dem er ruht, ist ein Stück von einem alten Holzbalken.

Birte Hölscher präsentiert in der Ausstellung Lichtmalerei, eine kreative Art der Fotografie, die von der Künstlerin mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) geschaffen wird. Das wiederum geschieht auf der Basis von isländischen Webcam-Bildern, von denen sie 8000 der KI zur Verfügung gestellt hat. Die so technisch kreierten digitalen Bildwelten beeindrucken vor allem mit dem Spiel von Licht und Schatten, den Sonnenuntergängen und -aufgängen. Die Worpswederin, die in Pennigbüttel in einem Gemeinschaftsatelier arbeitet, hat eine Vorliebe für den „herben“ europäischen Norden entwickelt. „2019 war ich zwei Monate in Island, um an den Stränden Plastikmüll zu sammeln, den ich für die Lichtmalerei verwendet habe.“ Sie hat sich ein Campingfahrzeug gekauft, mit dem sie nach Norwegen aufbrechen möchte. Sobald das Corona-Geschehen es erlaubt.

Auch das Wasserbüffel-Bild hat die Publikumspreisträgerin Tania Isabel Block geschaffen. (Christian Kosak)

Weitere Informationen

Zum offiziellen Eröffnungstermin der Ausstellung am Sonntag, 10. Januar, 11.30 Uhr, wird eine virtuelle Führung vorgenommen, die als ausführliche Dokumentation über die Internetseite des Kunstvereins (www.kunstverein-osterholz.de) verbreitet wird.