Volker Kühn betreibt in Lilienthal eine Galerie. (von Lachner)

Lilienthal. Volker Kühn von der Galerie Kühn muss ein wenig überlegen. Lieblingskünstler und Werke habe er viele und sich auf ein Werk zu fokussieren sei nicht so leicht. Doch dann fällt sein Augenmerk auf das Gemälde des ghanaischen Künstlers Owusu-Ankomah. Das 1995 entstandene großformatige Werk befindet sich seit einer großen Ausstellung, die er dem Künstler widmete, in seinen Räumlichkeiten.

„Es ist ein vielschichtiges Bild“, sagt Kühn begeistert. Auf dem Gemälde, das den Namen „Führung“ trägt, sind zwei muskulöse Männer als weiße Silhouette vor einem gelblichen Hintergrund sichtbar. Strukturiert ist das auf Segeltuch gemalte Werk durch Symbole und Zeichen, die sich wie ein Stoffmuster über das gesamte Bild anordnen und jeweils in Rot vor dem gelben Hintergrund und in Schwarz innerhalb der Figuren in unterschiedlicher Farbe angelegt sind. „Der linke Mann hat die Augen geschlossen. Die Hände des anderen liegen auf seinen Schultern. Es sieht aus, als ob er wie ein Blinder geführt wird“, meint Kühn. In Afrika gehört das Führen von Blinden immer wieder zum Straßenbild der Städte.

Dennoch, und das findet Kühn besonders spannend, sind die Figuren in weiß gehalten und nicht schwarz. Die athletischen Körper gingen wohl auf das Vorbild von Owusu-Ankomah zurück: Er sei begeistert vom Werk Michelangelos. Und auch zu den Zeichen und Symbolen kann der Galerist einige Erläuterungen beisteuern. „Owusu-Ankomah hat aus der alten Symbolsprache Adinkra neue Symbole geschaffen“, so Kühn.

In Ghana liegt der Ursprung dieser traditionellen Zeichensprache bei den Ashanti, bei der ethnisch größten Gruppe des Landes. Die Zeichen werden in allen Bereichen des Lebens, auf Kleidung, auf Hauswänden, Töpferware und Holzwaren verwendet. Viele dieser Symbole werden heute auch als Logo von Unternehmen eingesetzt. Auch Osuwu-Akomah konnte von der Beliebtheit seiner eigenen Zeichensprache profitieren. „Armani hat seine Symbolzeichen gekauft“, weiß Kühn zu berichten.

Lange Jahre habe Owusu-Ankomah in Lilienthal gelebt. „Er ist ein anerkannter internationaler Künstler“ sagt Kühn und hebt hervor: „Er hat seine eigene Bildsprache gefunden.“ Ab Montag wird Kühn nach den neuesten Regelungen seine Galerie in Lilienthal wieder aufmachen dürfen.