Jubiläumsfeier bei der Theatergruppe Neu Sankt Jürgen (von links): Hans Gerd Wendelken, 2. Vorsitzender, mit Werner Böttjer, Else Otten, Annegret Heißenbüttel und dem 1. Vorsitzenden Wolfgang von Oehsen. (fr)

Worpswede. Die Theatergruppe Neu Sankt Jürgen hat eine lange Geschichte. Seit 50 Jahren schon treten die Laienschauspieler der Gruppe in der Region auf. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums haben sich die Aktiven kürzlich zur Geburtstagsfeier im Schützenhof Hüttenbusch getroffen.

Dabei sei man eigentlich sogar noch älter, sagte der 1. Vorsitzende der Gruppe, Wolfgang von Oehsen, bei seiner Begrüßung. Denn bereits 1947 sei die Theatergruppe Neu Sankt Jürgen gegründet worden, anschließend entstand daraus 1953 die Speeldeel, die bis 1957 aktiv war. Nach einer Pause dauerte es dann bis 1969, bis die Theatergruppe des Heimatvereins Neu Sankt Jürgen neu gegründet wurde. Mit Antje Heißenbüttel, Else Otten und Heinz-Hinrich Otten waren drei der Gründungsmitglieder zur Jubiläumsfeier gekommen. Hinzu kam Werner Böttcher, der der Gruppe seit 50 Jahren die Treue hält.

Von Oehsen führte aus, dass die Gruppe seit ihrer Gründung nur acht Vorsitzende hatte, aber rund 80 Darstellerinnen und Darsteller. Hinzu kommen die vielen fleißigen Helfer im Hintergrund, die in der Maske arbeiten, die Souffleusen, der Bühnenbau und diejenigen, die an der Kasse sitzen, aber auch der Vorverkauf und viele weitere. Besonders hervorheben wollte von Oehsen Hans-Werner Thölken, der die Theatergruppe entscheidend geprägt habe. In den 70er-Jahren habe er noch selber auf der Bühne gestanden, dann den Vorsitz übernommen, und bis zu seinem Tod habe er auch noch Regie geführt.

Angefangen habe alles mit dem Einakter „Us Muddersprack“. Zudem sei man anfangs des Öfteren auf Wanderschaft gegangen, allerdings sei der Aufwand irgendwann zu groß geworden. In den ersten 40 Jahren war man dann auf dem Saal bei Tienken in Neu Sankt Jürgen zu Hause, seit 2010 aber ist man im Schützenhof Hüttenbusch bei Jürgen Bohling untergekommen. Zudem werde man immer wieder mal von Vereinen oder Privatpersonen angesprochen, um auf Feierlichkeiten aufzutreten. In den 50 Jahren hat die Gruppe nach eigenen Angaben jährlich ein neues plattdeutsches Stück auf die Bühne gebracht.

Von Oehsen hob besonders den Zusammenhalt in der Gruppe hervor. Auch abseits der Auftritte unternehme man viel gemeinsam – vom Umzug mit den Erntewagen, über Kohlfahrten bis hin zur gemeinsamen Reise. Und die Arbeit in der Gruppe und auf der Bühne wolle man auch fortführen: „Für uns als Verein bedeutet dies Freude und Verpflichtung zugleich, auch in Zukunft die Pflege der plattdeutschen Sprache und des Laienspiels zu fördern und unser Publikum zu unterhalten und ihm einen unbeschwerten Abend zu bereiten.“

Die vier Langjährigen wurden im Rahmen der Feier übrigens für ihre Treue geehrt. Der Vorstand ernannte sie zu Ehrenmitgliedern, den ersten, die die Theatergruppe bislang hervorgebracht hat.