Bei dem Einsatz wurden vier Feuerwehrleute leicht verletzt. (Christian Butt)

Bei einem Feuer in einem Werkstattkomplex auf dem Gelände eines Nutzfahrzeughandels an der Molkereistraße in unmittelbarer Nähe der A1 ist am Montagabend ein Millionenschaden entstanden. Das berichtet die Polizeiinspektion Rotenburg. Das Feuer war gegen 20 Uhr in einer Werkstatthalle mit vorgelagertem Bürotrakt ausgebrochen und hatte Werkstattgebäude, Lager und Büroräume fast vollständig zerstört. Das konnten auch rund 250 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren nicht verhindern, die vor Ort waren. Vier von ihnen erlitten im Rahmen ihrer Arbeiten leichte Verletzungen.

In dem Gebäude befanden sich 15 Sattelzugmaschinen, diverse Werkzeuge aber auch brennbare Flüssigkeiten. Die letzten Löscharbeiten dauerten bis zum Morgen an. Die Anschlussstelle an der A1 sowie die Stader Straße waren zwischenzeitlich gesperrt. (mmi/Butt/var)

++ Diese Meldung wurde um 10.10 Uhr aktualisiert. ++