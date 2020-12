Acht Millionen Euro haben die Bürgermeister gefordert, vier Millionen bekommen. Das Murren gegen den Entwurf des Kreishaushalts 2021 zahlt sich wahrscheinlich für die Städte und Gemeinden im Landkreis Rotenburg aus. (Bernd Wüstneck)

Landkreis Rotenburg. Acht Millionen Euro gefordert, vier Millionen bekommen – das laute Murren der Bürgermeister gegen den Entwurf des Kreishaushalts 2021 zahlt sich sehr wahrscheinlich für die Städte und Gemeinden im Landkreis Rotenburg aus. Die Mehrheitsgruppe im Kreistag, bestehend aus CDU, Wählergemeinschaft und FDP, hat für die Sitzung des Finanzausschusses am 8. Dezember einen Kompromissvorschlag zum Ausgleich der Finanzen von Landkreis und Gemeinden vorgelegt. Der Antrag sieht eine Senkung der Kreisumlage von 46,5 auf 45 Hebesatzpunkte vor. Zudem soll der Landkreis drei Millionen Euro jährlich für den Betrieb der Kindertagesstätten zuschießen – hier hatte die Kreisverwaltung nur eine Million vorgesehen. Mit diesem Vorschlag werden die Gemeinden ab 2021 pro Jahr um zusätzlich vier Millionen Euro entlastet. Zu der Summe kommt noch eine Entlastung von zwei Millionen Euro, die die Kreisverwaltung selbst vorgeschlagen hatte. Außerdem, so CDU-Fraktionschef Marco Prietz, gebe es noch das von Landrat Hermann Luttmann noch für 2020 vorgeschlagene Entlastungspaket in Höhe von einmalig rund acht Millionen Euro, das von CDU, WFB und FDP ebenfalls mitgetragen werde.

Wie berichtet, hatte die Kreisverwaltung wegen der komfortablen Kassenlage von sich aus eine Senkung des Kreisumlage-Hebesatzes von 46,5 auf 46 Punkte vorgeschlagen, was etwa einer Million Euro entspricht. Die Kreisumlage wird von den Städten und Gemeinden an den Landkreis abgeführt und ist dessen wichtigste Einnahmequelle. Die Verwaltungsspitzen der 13 Kommunen im Kreis Rotenburg wollen 2021 von ihren Steuereinnahmen aber mehr für ihre Gemeinden zurückbehalten und weniger an den Landkreis abgeben. Das haben sie kürzlich bei einem Anhörungstermin zum Kreishaushalt 2021 im Kreishaus deutlich gemacht. Sie wollten erreichen, dass die von den Gemeinden gezahlte Kreisumlage deutlich um weitere vier auf 42 Prozentpunkte gesenkt wird – das wären acht Millionen Euro gewesen.

Frank Holle, Rathauschef in Tarmstedt und Sprecher der 13 Hauptverwaltungsbeamten in den Kommunen, hatte folgendermaßen argumentiert: Allein 3,25 Punkte der geforderten Senkung entsprächen dem Überschuss von sieben Millionen Euro, mit dem der Landkreis schon jetzt für Ende 2021 rechnet. „Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht 2,16 Millionen Euro“, sagt Holle. Die übrigen 0,75 Prozent Absenkung begründen die Städte und Gemeinden mit den „Sicherheiten, die immer in den Kreishaushalten eingebaut sind“.

Seinen Kompromissvorschlag zu den Finanzbeziehungen von Landkreis und Gemeinden kommentiert CDU-Fraktionschef Prietz so: „Die Situation der Kreisfinanzen stellt sich aus heutiger Sicht trotz Corona-Pandemie als äußerst stabil und erfreulich dar.“ In den vergangenen Jahren sei es durch eine vorsichtige Haushaltsplanung sowie eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung gelungen, positive Jahresergebnisse zu erzielen sowie auf eingeplante Kredite zu verzichten. In der Folge sei die Ergebnisrücklage kontinuierlich angewachsen, während der Schuldenstand des Landkreises sukzessive gesenkt worden sei. Dieser beeindruckende Trend setze sich voraussichtlich auch noch im laufenden Jahr fort, sodass es dem Landkreis möglich sei, noch im laufenden Jahr 2020 den Gemeinden mit einem Entlastungspaket finanziell unter die Arme zu greifen.

Kommt Prietz mit seinem Kompromissvorschlag zur Kreisumlage durch, womit angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Kreistag zu rechnen ist, hätten die Bürgermeister mit ihrer Intervention einiges erreicht. Die Gemeinden, so Prietz, hätten beim Anhörungstermin beim Landrat für 2021 etwa acht Millionen Euro mehr gefordert und bekämen nun vier Millionen, also genau die Hälfte – zwei Millionen Euro Entlastung bei der Kreisumlage plus zwei Millionen Euro für die Kita-Betriebskosten. In der Sitzung der Kreistagsgruppe am Montag seien Holle und die Scheeßeler Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele als seine Stellvertreterin dabei gewesen, man habe sich „intensiv über den Kreishaushalt unterhalten“. Holle und Dittmer-Scheele hätten nach vorheriger Abstimmung mit ihren Kollegen mitgeteilt, dass die Gemeinden mit diesem Kompromiss zufrieden seien.

Frank Holle bestätigt das auf Anfrage, fügt allerdings noch ein Detail hinzu: „Wir haben am Montag beim Treffen mit der Mehrheitsgruppe noch mal einen Zuschlag von einer Million Euro als Zuschuss für den Kita-Betrieb in den Kommunen erreicht. Damit können die Gemeinden jetzt leben.“ Holle erinnert daran, dass der Landkreis mittlerweile eine Rücklage von rund 90 Millionen Euro angesammelt habe. Allein das Haushaltsjahr 2020 werde mit einem Plus von fast 17 Millionen Euro abschließen. Und sollte es mal wieder schlechter laufen, werde die Kreisumlage eben wieder angehoben.

SPD begrüßt Antrag

Die SPD unterstützt den Kompromiss. "Wir begrüßen den Antrag der Mehrheitsgruppe zur Senkung der Kreisumlage und zur Aufstockung der Kita-Betriebskostenzuschüsse ausdrücklich", so Fraktionschef Bernd Wölbern. Zum Kreis-Haushalt 2021 habe es sehr konstruktive Gespräche mit der Mehrheitsgruppe gegeben, auch was die Entlastung der Kommunen angehe. "

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Kommunen zunächst mal hoch rangehen und entsprechende Forderungen zur Kreisumlage formulieren", so Wölbern auf Anfrage. Auch die SPD-Kreistagsfraktion sei für eine möglichst weitgehende Entlastung der Gemeinden, wenn es die Haushaltslage des Kreises hergebe. "Wir sind jedoch auch immer der Überzeugung gewesen, und sind es noch, dass eine solche finanzielle Entlastung nicht nach dem Gießkannenprinzip erfolgen sollte, sondern zielgerichtet für Aufgaben eingesetzt wird, die wir als Kreistag für wichtig erachten. Für die SPD sind dies zum Beispiel die Förderung der Kitas sowie sozialer, kultureller und naturschutzspezifischer Aufgaben."