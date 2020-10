Noch gesperrt, ab Montag offen: der neue Jan-Reiners-Weg in Lilienthal. (André Fesser)

Lilienthal. Ab Montag wird der Jan-Reiners-Weg in Lilienthal einen neuen Verlauf erhalten. Nach Auskunft von Claus Meyer von der Schausberger Grundstücks GmbH wird der Abschnitt auf Höhe des Edeka-Marktes in der Ortsmitte im Verlauf des Tages gesperrt. Die Gesellschaft errichtet an dieser Stelle ein neues Marktgebäude und Meyer ist als Projektleiter für die Angelegenheit verantwortlich. Da der Neubau auch Flächen jenseits des Jan-Reiners-Weges beansprucht, muss der Weg verlegt werden. Und zwar dauerhaft.

Fußgänger und Radfahrer werden fortan also einen Umweg um das neue Marktgelände herum nehmen müssen. Ein Provisorium ist bereits angelegt. Es soll eingezäunt bleiben und im Dunkeln beleuchtet werden. So will man während der Bauphase einen sicheren Weg um das Gelände herum gewährleisten. Ist der Markt fertig, wird der Weg geringfügig verändert noch einmal neu angelegt.

Die neue Wegeführung war umstritten. Kritiker störten sich daran, dass der an dieser Stelle stets gerade verlaufende Jan-Reiners-Weg nun vier zusätzliche Kurven erhält, was vor allem der Verkehrssicherheit nicht dienlich sei. Das Thema wurde in den zuständigen Gemeindegremien diskutiert. Befürworter der Wegeverlegung betonten dabei vor allem ihr Interesse an einem Neubau des Edeka-Marktes, der für die Versorgung der Bürger im Lilienthaler Ortskern eine große Bedeutung habe. Am Ende entschied sich der Gemeinderat für die Verlegung mit entschärften Kurven.

Die Fläche, die der neue Markt beansprucht, ist bereits gut erkennbar. Seit Wochen bearbeiten Baufirmen mit ihren Maschinen die ehemalige Wiese, auf der bis zuletzt noch Tiere grasten. Nach der Wegeverlegung steht nach Angaben von Projektleiter Meyer nun als nächstes der Abriss eines Nebengebäudes des alten Marktes an, der bis zur Eröffnung des Neubaus auch weiterhin geöffnet bleiben und erst im Anschluss komplett abgerissen werden soll. Der neue Verbrauchermarkt hat eine Verkaufsfläche von etwa 2900 Quadratmeter, hinzukommen Flächen für einen Bäcker, für den Verkauf von Fisch und Feinkost sowie ein Friseur-Geschäft. Die Schausberger GmbH beziffert ihr Engagement auf 8,3 Millionen Euro.