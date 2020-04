Noch sind die Türen der Grundschule Trupermoor geschlossen. Am 4. Mai werden die ersten Kinder hier wieder zur Schule gehen. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal/Grasberg/Worpswede. Die vierten Klassen der Grundschulen starten am 4. Mai mit dem Unterricht, die dritten Klassen folgen am 18. Mai. Wann die ersten und zweiten Klassen wieder mit dem Unterricht in der Schule beginnen, hat das niedersächsische Kultusministerium noch nicht entschieden. Für die Grundschulen ist der Neustart nach dem Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie eine Herausforderung. Die Abstands- und Hygieneregeln sind mit Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren schwieriger umzusetzen als etwa an den weiterführenden Schulen. Schulleiterinnen in Lilienthal, Grasberg und Worpswede aber lassen sich nicht entmutigen und bereiten den Neustart vor.

„Das ist eine große Herausforderung“, bestätigt Irmela Birck-Spreckels, die die Grundschule im Lilienthaler Ortsteil Trupermoor leitet. Die Schule besuchen 164 Kinder, davon 49 Viertklässler. Diese werden ab vom 4. Mai anstatt in zwei Klassen in vier Gruppen von acht bis 13 Uhr unterrichtet. „Der Ganztag ist gestrichen“, bedauert Birck-Spreckels. Sie wüsste allerdings auch nicht, wie sie das unter den gegebenen Umständen realisieren sollte. „Wir werden uns auf die Kernfächer konzentrieren müssen“, erklärt sie. Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Englisch stehen zum Neustart auf dem Stundenplan. Ab und zu wollen die Lehrkräfte auch Musik und Kunst anbieten, damit die Kinder die Lust am Lernen nicht verlieren.

Die Einteilung der Gruppen erfolgt an der Grundschule Trupermoor nach pädagogischen Gesichtspunkten. „Die Lehrkräfte schauen, wer am besten mit wem lernen kann“, erklärt Birck-Spreckels. Eine Einteilung nach dem Alphabet wie an anderen Schulen hält sie nicht für sinnvoll.

Wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus hat die Schulleitung Sicherheitsvorkehrungen getroffen. An jedem Tisch darf nur ein Kind sitzen. Es gilt den Mindestabstand einzuhalten. „Das wird gerade abgemessen“, erklärt die Schulleiterin. Jeden Tag bekommt sie neue Vorgaben. „Das ist schon ein heftiges Krisenmanagement.“ Sie ist froh, dass sie ein engagiertes Kollegium und einen engagierten Hausmeister hat. „Er hat uns Plexiglasscheiben gebaut“, freut sich Birck-Spreckels. Die Plexiglasscheiben will die Schule für sogenannte „Besprechungstische“ nutzen, an denen einzelne Kinder sich mit einzelnen Lehrkräften unterhalten können. So bleibe der Abstand gewahrt, erklärt Birck-Spreckels die Idee.

Gemeinsam in die Pause gehen können die Kinder noch lange nicht. Wer sich auf das Wiedersehen auf dem Schulhof gefreut hat, wird womöglich enttäuscht. „Die Kinder haben nach Gruppen getrennte Pausen an getrennten Orten, damit keine Durchmischung stattfindet“, erklärt die Schulleiterin. So will sie die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte bestmöglich vor Ansteckung schützen. „Das wird für die Kinder schwer werden“, weiß Birck-Spreckels.

Keine Maskenpflicht

Eine Maskenpflicht gilt auch an der Grundschule Trupermoor nicht, aber das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird dringend empfohlen. In einem Elternbrief hat die Schulleiterin Mütter und Väter über die neuen Regeln an der Schule informiert. Für viele Eltern sei es nicht einfach, die Kinder aus der Isolation zu lassen, weiß die Schulleiterin, die Angst vor Ansteckung sei groß. Für diejenigen Kinder, die keine Maske haben, hat die Schule „Notfall-Masken“ aus einer privaten Spende vorrätig. Die Gemeinde stellt als Schulträger keine Masken zur Verfügung. Sie ist allerdings für die Versorgung mit Seife, Handtuch- und Klopapier zuständig.

„Wir setzen die Vorgaben des Kultusministeriums eins zu eins um“, sagt die Schulleiterin der Grundschule Grasberg, Heike Krug. Am 4. Mai erwartet sie die ersten Schülerinnen und Schüler zurück. Die vierten Klassen werden in je zwei Gruppen aufgeteilt, die im Rhythmus von zwei und drei Tagen abwechselnd zur Schule gehen. Die jeweils andere Gruppe arbeitet zu Hause an den Aufgaben weiter.

Im Schulgebäude in Grasberg gibt es noch Handwaschbecken in den Klassenräumen. Bislang wurden diese vor allem zum Reinigen der Tafel benutzt. Jetzt sind sie ein wichtiger Teil der Hygieneregeln. „Hände waschen ist Pflicht“, sagt denn auch die Schulleiterin. Heike Krug weiß, wie schwer es gerade für die Kleinsten und ihre Eltern ist, Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut zu bekommen. So bedeute der Schulbeginn für viele Familien eine Entlastung, während gleichzeitig die Angst vor einer Ansteckung steige. Umso wichtiger sei es, die neuen Regeln einzuhalten, betont die Schulleiterin.

In Worpswede bereitet Schulleiterin Sabine Kleinau den Neustart vor. „Wir befinden uns im konstruktiven Austausch mit dem Schulträger über die Umsetzung der Abstands- und Hygienevorschriften“, erklärt sie. Die Tische seien bereits zurechtgerückt. Auf den Fluren weisen Klebebänder den Kindern den Weg, damit sie Abstand halten. „Wir sind gut vorbereitet“, meint die Schulleiterin.