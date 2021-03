Siegfried Zaft hat 2009 das ehemalige Leckebusch-Anwesen in Garlstedt erworben. Nun will er es verkaufen. Der neue Käufer muss bereit sein, alles en bloc zu kaufen. Das Haus werde nur komplett übergeben, betont der Hausherr. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Es hat mehr als zwei Dutzend Zimmer und 5000 Quadratmeter Grundstück drumherum: Das Haus von Fernsehproduzent Mike Leckebusch steht zum Verkauf. Der jetzige Besitzer möchte sich vom Anwesen trennen. Wie es mit Villa und Studio weitergeht, ist offen. Fest steht, dass es schon mehrere Interessenten gibt – auch aus dem Ausland.

Siegfried Zaft scheint gefasst. Gut elf Jahre nach dem Einzug will er sich von Haus und Grundstück in Garlstedt wieder trennen. Ein Entschluss, der ihm schwer gefallen sei, wie er im Gespräch mit der Redaktion anführt. Aber eigentlich nehme er nur eine Entscheidung vorweg, die in vier oder fünf Jahren ohnehin angestanden hätte, sagt der 61-Jährige. Denn die Immobilie fordere ihren Besitzer. Und wer die Zahlen zum Haus kennt, glaubt das unbesehen.

Das Haus von 1978 hat eine Gesamtfläche von 900 Quadratmetern. Die 400 Quadratmeter große Wohnfläche teilt sich in zwölf Zimmer, fünf Bade- und vier Schlafzimmer auf. Im Keller ist das eigentliche Herzstück des Anwesens: ein 500 Quadratmeter weites Studio samt Bühne und Garderobenräumen. Dort wurde vor etwa 40 Jahren Musikgeschichte geschrieben. Showgrößen wie Michael Jackson, Madonna, Phil Collins und Tina Turner waren dort zu Gast. Abba, Boney M. und die Bee Gees kamen ebenfalls zu Michael „Mike“ Leckebusch, dem Erfinder und Macher von Beat-Club und Musikladen. Eine Flut an Fotos, Zaft schätzt sie auf 40.000, dokumentiert Besuche von weiteren Stars und Sternchen samt Gefolge.

Teure Entscheidung

Zaft wollte 2017 – in bescheidenem Maße – daran anknüpfen. Er gründete zusammen mit einem Partner ein Plattenlabel. Mit Cross Art Records und Elan wollten beide ins Musikgeschäft einsteigen. Unbekannte Bands und Musiker sollten in geschichtsträchtigen Räumen eine Chance bekommen. Auch die Zusammenarbeit mit Hochschulen war geplant. Am Ende sei alles enttäuschend verlaufen, zieht Zaft ernüchtert Bilanz. Er habe in doppelter Hinsicht bezahlen müssen: Menschliche Enttäuschungen seien mit finanziellem Schaden einhergegangen. Partner hätten ihn hängen lassen, und Verpflichtungen aus geschlossenen Verträgen habe er allein begleichen müssen. „Ich bin eben Physiker und kein Medienmanager“, so die Einsicht nach elf Jahren.

Menschliche Enttäuschung sei die eine Seite der Medaille, die teure Sanierung des Hauses die andere. Denn kurz nach dem Einzug im Dezember 2009 hätten sich zahlreiche Baustellen am Haus aufgetan. Das erste Geschoss habe komplett verputzt und das Studio im Keller saniert werden müssen. Es regnete durch. Bauliche Mängel wurden korrigiert und Feuchtigkeitsschäden behoben. Allein zwischen 2015 und 2016 habe er eine Viertelmillion Euro ins Gebäude gesteckt.

Die Architektur des Gebäudes war 1978 und ist auch heute noch etwas Besonderes. Im Inneren setzt sich die ungewöhnliche Baulinie fort. (Christian Kosak)

Zaft setzte dem markanten Turm am Haus eine Kuppel auf. Zudem ließ der Hausherr die Ölheizung gegen ein Blockheizkraftwerk austauschen. „Wir haben sehr viel Geld investiert, und nun sind fast alle Mängel behoben.“ Das alles sei kein Problem gewesen: In der Luftfahrtbranche habe er gut verdient, sagt Zaft. Glücklicherweise hätten Frau und Familie immer mitgemacht.

Das Haus will er nur komplett, das heißt mit allem Inventar, an den neuen Besitzer übergeben. Schon das setze voraus, einen passenden Nachfolger zu finden. „Eine vierköpfige Familie kommt dafür vermutlich nicht infrage.“ Das geschichtsträchtige Haus mit der eigenwilligen Dachkonstruktion trage individuelle Züge, die aus seiner Sicht bewahrt werden müssten. Um einen Käufer zu finden, nehme er sich Zeit, denn Interessenten gebe es einige. „Und ich stehe nicht unter Zeitdruck.“

Ort der Musikgeschichte

So ganz will Zaft vom Showgeschäft nicht lassen. Ihm schwebt eine Art Fernsehproduktionsfirma als „Investorenmodell“ vor. Denkbar wäre auch, dass eine Werbeagentur ins Haus einzieht, die den Studiobereich nutzt und den Nachlass von Mike Leckebusch in Ehren hält. Und vielleicht gäbe es dort auch einen Platz für jemanden wie ihn, hofft er. „Vieles ist denkbar, und einiges ist möglich“, ist Zaft überzeugt. Vielleicht seien auch Stadt und Landkreis für eine „museale Variante“ zu begeistern. Denn in Osterholz sei nun mal Musikgeschichte entstanden, für die sich viele Menschen sehr interessierten. Das jedenfalls sei sein Eindruck aus den Vorjahren, in denen er einige Führungen durch Haus und Studio angeboten habe.

Mit dem Hausverkauf möchte der jetzige Besitzer, der eine Wohnung in Cuxhaven besitzt, einen Schnitt machen. Er will sich beruflich neu orientieren. Der ehemalige Berufspilot und Physiker war mit eigenem Ingenieurbüro zuletzt in der Luft- und Raumfahrtbranche tätig. Zaft ist weltweit rumgekommen. Sein erworbenes Wissen möchte er weiterreichen und sich auf Themen wie „Krisenmanagement“ und „Krisenbewältigung für Unternehmen“ konzentrieren. Er will Fachliteratur verfassen und als Dozent tätig sein, kündigt er an. Mit seinem reichen Erfahrungsschatz könne er ein lohnender Ratgeber sein.

Zaft ist überzeugt: Das Mediengeschäft steht – durch die Auswirkungen der Pandemie zusätzlich befeuert – vor einem Wandel. Die Künstlergagen würden sinken, die gesamte Musik- und Fernsehproduktion sich stark verändern. Das eröffne dem ehemaligen Musikladen-Studio samt Technik und vielleicht auch dem heutigen Besitzer neue Möglichkeiten, ist Siegfried Zaft überzeugt. „Dazu braucht es Investoren.“

Zur Person

Fernsehmacher und Bauherr

Michael „Mike“ Leckebusch, geboren 1937, war Fernsehproduzent, Redakteur und Regisseur. Er hat in den 1960er-Jahren den „Beat-Club“ und in den 1970er-Jahren den „Musikladen“ erfunden, später produzierte er unter anderem die Sendung „Musikladen Eurotops“. Leckebusch war 1974 erster Regisseur der damals neuen Bremer Talkshow „3nach9“. Zusammen mit Radio-Bremen-Kollege Alfred Mensak gewann er den Adolf-Grimme-Preis in Bronze. Das Haus in Garlstedt hatte Leckebusch im Jahr 1978 bauen lassen. Im Keller des Gebäudes gibt es ein Studio mit etwa fünf Metern Deckenhöhe. Zum unterirdischen Komplex zählen ein Regieraum und Aufenthaltsräume sowie Kabinen für Maskenbildner und Tonaufnahmen. Dort produzierte Michael Leckebusch Video-Clips und Werbetrailer. Er starb im Jahr 2000.

Zur Sache

Fernsehmacher und Bauherr

Michael „Mike“ Leckebusch, geboren 1937, war Fernsehproduzent, Redakteur und Regisseur. Er hat in den 1960er-Jahren den „Beat-Club“ und in den 1970er-Jahren den „Musikladen“ erfunden, später produzierte er unter anderem die Sendung „Musikladen Eurotops“. Leckebusch war 1974 erster Regisseur der damals neuen Bremer Talkshow „3nach9“. Zusammen mit Radio-Bremen-Kollege Alfred Mensak gewann er den Adolf-Grimme-Preis in Bronze. Das Haus in Garlstedt hatte Leckebusch im Jahr 1978 bauen lassen. Im Keller des Gebäudes gibt es ein Studio mit etwa fünf Metern Deckenhöhe. Zum unterirdischen Komplex zählen ein Regieraum und Aufenthaltsräume sowie Kabinen für Maskenbildner und Tonaufnahmen. Dort produzierte Michael Leckebusch Video-Clips und Werbetrailer. Er starb im Jahr 2000.