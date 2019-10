So soll das neue Geschäftszentrum Viohl an der Borgfelder Heerstraße aussehen. (as2architektur/Antje Stürmann)

Schon lange ist der von der Familie Viohl nur mühsam in Schuss gehaltene Baumarkt in Borgfeld Gesprächsthema. Und doch ist die Nachricht von einem Neubau eine kleine Sensation: eine positive, wie die überwiegende Mehrheit der Mitglieder im Bauausschuss am Dienstag versicherte.

Wo jetzt der Baumarkt und ein Wohnhaus der Familie Viohl stehen, sollen in naher Zukunft ein modernes Geschäftszentrum und Wohnungen die südliche Ortsmitte aufwerten. Einen ersten Entwurf hat nun Architekt Rainer Schürmann vorgestellt. Demnach möchte sich Viohl verkleinern. Die frei werdenden Gewerbeflächen sollen der Discounter Aldi, weitere Händler und eventuell ein Drogeriemarkt nutzen; hinzu kommt ein Café oder ein Restaurant. So stellen es sich allen voran Michael Viohl, einer der drei Geschäftsführer der Erich Viohl GmbH & Co. KG, die Vertreter von Aldi und die Planer vor.

Reihenhäuser auf dem Dach

Optisch sollen sich die zwei Neubauten aus Stahl, Glas und Holz ins Ortsbild einpassen. „Die Familie Viohl möchte dem Baumarkt ein zeitgemäßes Gesicht geben“, so Rainer Schürmann vom renommierten Bremer Büro AS2Architektur. Schürmann und Kollegen haben unter anderem den Börsenhof der Bremischen Bürgerschaft saniert und den Masterplan für die Überseestadt entworfen. Das Areal zwischen der Borgfelder Heerstraße, der nördlich gelegenen Querlandstraße und der südlich angrenzenden Bürgermeister-Kaisen-Allee soll in zwei Abschnitten mit zwei gespiegelt zueinander liegenden, hakenförmigen Gebäuden bebaut werden. „Für den Einzelhandel sind circa 5000 Quadratmeter geplant, das entspricht in etwa der vorhandenen Fläche“, so Rainer Schürmann. Obenauf sieht er bis zu 70 „klassisch bremische“, zweigeschossige Reihenhäuser mit Dachgärten und einer Wohnfläche von jeweils 70 bis 80 Quadratmeter, in denen ein familiengerechtes Wohnen möglich sein soll. „Diese Wohnungen könnten preiswert vermietet werden, weil die Kosten für die Grundfläche und die Vermarktung entfallen“, so Schürmann.

Insgesamt sollen mit den aufgesetzten Häusern 2700 Quadratmeter Fläche geschaffen werden. Vorgesehen ist zudem der Bau zweier Tiefgaragen: Die meisten der 150 bis 160 Stellplätze sind für die Aldi-Kunden gedacht. Eine Zufahrt für Autos und anliefernde Laster sieht Schürmann zwischen den beiden Gebäudekomplexen. Damit auf dem Gelände auch nach Geschäftsschluss und an den Wochenenden Leben herrscht, stellen sich die Planer ein kleines Restaurant oder ein Café vor. Was genau, werde man später sehen. Der Planer sprach auf Nachfrage von Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe von einem überschaubaren Projekt. „Baulich wird es nicht größer als das, was bislang da steht.“ Für jeden der beiden Abschnitte plant er zwei Jahre Bauzeit ein. Grünenpolitiker Jürgen Klaes interessierte das energetische Konzept. Laut Schürmann könnten für die Stromversorgung und zum Heizen vor allem erneuerbare Energien genutzt werden. Ein Vertreter der Firma Aldi versicherte, dass das Unternehmen großen Wert auf die Selbstversorgung mit Strom und Wärme legt. Der jetzige Aldi-Markt am Hamfhofsweg übrigens soll nach dessen Umsiedlung neu vermietet werden.

So sieht es an der Borgfelder Heerstraße heute aus. (Antje Stürmann)

Michael Viohl sprach am Dienstag von einer ersten groben Skizze für das Vorhaben. Den Neubau wolle er so schnell wie möglich realisieren. „Jetzt oder gar nicht“, erklärte Viohl. „Das jetzige Gebäude ist uralt und nicht mehr zu flicken. Ich möchte nicht immer Sorge haben müssen, dass bei Starkregen das Dach einstürzt.“ Das Sortiment soll erhalten bleiben, der Handel mit Baustoffen wegfallen: „Mit Baustoffen wie Schüttgütern verdient man kein Geld mehr“, begründete Viohl, der das Familienunternehmen in dritter Generation leitet. Viel wichtiger sei ihm das Wohl der Kunden und der Mitarbeiter. Für sie will er unter anderem Sozialräume bauen lassen. „Die können wir zurzeit nicht bieten.“

Lob und Kritik

Mit ihren Ideen stießen sowohl Michael Viohl als auch Rainer Schürmann und die Aldi-Vertreter auf Zustimmung. Allein FDP-Politiker und Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt, der als Gast im Ausschuss saß, attackierte sie und forderte den Ausschuss auf, ohne genaue Verkehrsplanung keine Zustimmung zu signalisieren. Rainer Schürmann versprach, die Bedenken ernst zu nehmen und eine Verbreiterung der Fahrbahn auf der Borgfelder Heerstraße zu prüfen.

Die anwesenden Viohl-Mitarbeiter indes begrüßen den Neubau: „Es ist schön, dass etwas passiert“, sagte eine Mitarbeiterin. „Wir freuen uns darauf, so moderne Gebäude zu bekommen.“ Ausschussvorsitzender Wolfgang Klüver (CDU) sieht in dem Vorhaben eine Chance, Borgfeld noch attraktiver zu machen. Der ehemalige Stadtplaner und beratende Bürger, Wendelin Seebacher: „Wir sollten positiv sehen, dass sich jemand so viele Gedanken um die Gestaltung macht.“ Der Ausschuss ermutigte Viohl einstimmig, die Planungen voranzutreiben. Im November soll der Beirat Stellung beziehen. Rainer Schürmann: „Wenn das Konzept auf allseitige Zustimmung stößt, werden wir den Bauantrag stellen.“